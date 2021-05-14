Море зовет, но побаивается. Какие страны готовы летом пускать россиян и на каких условиях

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Фонтанка» составила обзор популярных курортных направлений (преимущественно средиземноморских). Некоторые страны не требуют даже виз и ПЦР-тестов, в другие «путевкой» послужит вакцинация «Спутником V». Осталось придумать, как добраться на отдых в условиях приостановленного авиасообщения.



Абхазия

Тех, кому уже не хватило места на курортах Сочи и Крыма, готова принимать Абхазия. В страну могут въехать все граждане РФ, в том числе с туристическими целями. Виза не требуется.

ПЦР-тест не нужен ни при въезде, ни при возвращении в РФ.



Прямого авиасообщения нет, но можно добраться самолетом до Сочи и далее воспользоваться наземным трансфером.

Болгария

Российских туристов готова впускать и Болгария. 6 мая страна возобновила выдачу виз, документы можно подать, в том числе, в Петербурге. Подойдет также действующая шенгенская виза.

Для въезда нужно предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа, или тест на антигены для тех, кто уже переболел. Заменой может послужить сертификат о вакцинации («Спутником V» тоже). С момента введения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

По возвращении в РФ придется сдать два ПЦР-теста.

Прямого авиасообщения нет.

Греция

Греция принимает всех граждан РФ, в том числе туристов. Но сейчас действует квота: 4 000 россиян в неделю в определенные аэропорты. С 14 мая ограничение должно быть отменено. Страна возобновила выдачу шенгенских виз. Шенген, выданный другой страной, также подойдет.

Для въезда нужно предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа (на английском языке). Сейчас обязателен 7-дневный карантин, но с 14 мая он будет отменен. Справка о вакцинации «Спутником V» (должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до поездки) пока освобождает только от карантина. Накануне дня прилета заполнить электронную форму и получить QR-код.



По возвращении в РФ придется сдать два ПЦР-теста.

Пока выполняются регулярные рейсы из Москвы в Афины. Обсуждается дальнейшее расширение авиасообщения.

Кипр

Российские туристы могут попасть на остров Афродиты по оформленной онлайн про-визе (но и шенген принимается в зачет).

Путешественникам нужно сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и еще один по прибытии в страну. Но вакцинация «Спутником V» избавляет от этой процедуры. Привитым необходимо загрузить копию свидетельства о вакцинации на английском языке при заполнении формы.

По возвращении в РФ придется сдать два ПЦР-теста.

Прямого авиасообщения нет, но есть грузопассажирские рейсы.

Хорватия

Гостеприимство для российских туристов готова проявить и Хорватия. Страна выдает собственные визы и пускает по шенгену.

Для въезда нужен ПЦР-тест на английском языке (сделанный за 48 часов до прибытия) или антиген-тест из списка сертифицированных в ЕС. Заменой теста может быть сертификат о вакцинации «Спутником V» на английском языке. Перед вылетом нужно заполнить специальную форму на сайте министерства туризма Хорватии.





По возвращении в РФ придется сдать два ПЦР-теста.

Прямого авиасообщения нет.

Черногория

Соседняя Черногория не требует от российских туристов ни визу, ни ПЦР-тест. Только уже по возвращении в РФ придется сдать два анализа.

Проблема одна — прямого авиасообщения со страной нет. Добраться можно со стыковками в Белграде или Стамбуле.

Албания

Албания — еще одна балканская стран с выходом к морю, которая готова принимать россиян без виз и ПЦР-тестов (но сдавать два анализа по возвращении все же придется).

Добираться также придется со стыковками в Белграде или Стамбуле или ловить билеты через Минск.

Грузия

Грузия открыта для российских туристов, виза не требуется.

Условие — ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до вылета, или сертификат о прививке двумя дозами вакцины «Спутник V».

По возвращении — стандартные два ПЦР-теста.

Добираться придется самолетами с пересадками, наземная граница закрыта.

Турция

По-прежнему открыта для россиян Турция. Виза не нужна. Достаточно сдать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в страну и заполнить специальную форму. https://register.health.gov.tr/



По возвращении в РФ придется сдать два ПЦР-теста.

Пока в Турции действует жесткий локдаун, но власти уже сообщили о снижении заболеваемости и обсуждают смягчение мер.

Сейчас остается два прямых рейса Москва — Стамбул, возможен пересмотр правил авиасообщения после 1 июня.

Египет

Для тех, кому 40-градусная жара нипочем, открыт Египет. Туристам ставят визу по прибытии за 25 долларов (по прилете в Шарм-эль-Шейх бесплатно «синайский штамп»).

Обязательное условие — ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет. Льгот для вакцинированных россиян нет.

По возвращении в РФ придется сдать два ПЦР-теста.

Прямые регулярные рейсы есть только в Каир. Обсуждается запуск чартеров на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

А если без моря

Армения

Армения принимает всех граждан РФ, в том числе туристов. Виза и загранпаспорт не нужны. Сертификат о вакцинации «Спутником V» освобождает от необходимости сдавать ПЦР-тест.

По возвращении в РФ придется сдать два ПЦР-теста.

Из Пулково есть рейсы в Ереван и Гюмри.



Сербия

Виза российским туристам не требуется. Необходимо сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 48 часов до прибытия в страну. Хотя обсуждается отмена этого требования для тех, кто сделал прививку.

По возвращении придется сдать два ПЦР.

Пока прямое сообщение есть из Москвы. Но с 8 июня Air Serbia запускает рейсы между Белградом и Петербургом дважды в неделю.

Босния и Герцеговина

Российским туристам виза не нужна. Но придется сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 48 часов до прибытия в страну. И два теста по возвращении.

Прямого авиасообщения нет. Но можно подобрать варианты со стыковками в Белграде и Стамбуле.

Дальние страны

Принимать российских туристов готовы и другие страны Африки, Азии и Латинской Америки. Среди направлений, куда можно улететь прямыми рейсами и не требуются визы, — Венесуэла, Куба, Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ. С полным списком доступных для путешествий стран можно ознакомиться на сайте Ассоциации туроператоров России.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

