Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым задержали молодого человека, который разместил в социальной сети ложное сообщение о готовящемся теракте. Как сообщили в пресс-службе ведомства 12 мая, свои действия он объяснил желанием проверить работу правоохранительных органов.
Житель села Октябрьское Красногвардейского района полуострова 1995 года рождения 11 мая разместил в одном из сообществ соцсети фейк о готовящемся вооруженном нападении на одну из школ населенного пункта. Его вычислили в тот же день и задержали. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, по которому грозит до трех лет лишения свободы.
На видеозаписи, предоставленной УФСБ, молодой человек рассказывает, что заранее придумал новость о том, что в школе якобы планируется теракт, и предупредил, чтобы не пускали туда детей. Свои действия он объяснил желанием проверить оперативность работы спецслужб.
Автор: YouTube/Вести Крым
«Я не верил, что реально читают, а оказалось, что, действительно, это возможно. Приехали, очень быстро задержали. Я не успел написать, как собирал вещи и ехал в отделение. Я считаю, что совершил очень глупый поступок», — сказал мужчина.
Накануне вооружённый дробовиком молодой человек ворвался в гимназию № 175 в Казани и расстрелял людей. Власти подтвердили гибель девяти человек — двух взрослых и семи детей. Это стало поводом для различных законодательных инициатив. Парламентарии и политики предлагают не только встать на защиту детей Росгвардии, но и вернуть смертную казнь за убийства.