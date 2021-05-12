Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым задержали молодого человека, который разместил в социальной сети ложное сообщение о готовящемся теракте. Как сообщили в пресс-службе ведомства 12 мая, свои действия он объяснил желанием проверить работу правоохранительных органов.



Житель села Октябрьское Красногвардейского района полуострова 1995 года рождения 11 мая разместил в одном из сообществ соцсети фейк о готовящемся вооруженном нападении на одну из школ населенного пункта. Его вычислили в тот же день и задержали. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, по которому грозит до трех лет лишения свободы.

