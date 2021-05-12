FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +22
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Хотел проверить реакцию». ФСБ задержала парня, угрожавшего взорвать школу в Крыму

ФСБ задержала молодого человека, угрожавшего взорвать школу в Крыму

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым задержали молодого человека, который разместил в социальной сети ложное сообщение о готовящемся теракте. Как сообщили в пресс-службе ведомства 12 мая, свои действия он объяснил желанием проверить работу правоохранительных органов.

Житель села Октябрьское Красногвардейского района полуострова 1995 года рождения 11 мая разместил в одном из сообществ соцсети фейк о готовящемся вооруженном нападении на одну из школ населенного пункта. Его вычислили в тот же день и задержали. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, по которому грозит до трех лет лишения свободы.

На видеозаписи, предоставленной УФСБ, молодой человек рассказывает, что заранее придумал новость о том, что в школе якобы планируется теракт, и предупредил, чтобы не пускали туда детей. Свои действия он объяснил желанием проверить оперативность работы спецслужб.

Автор: YouTube/Вести Крым

«Я не верил, что реально читают, а оказалось, что, действительно, это возможно. Приехали, очень быстро задержали. Я не успел написать, как собирал вещи и ехал в отделение. Я считаю, что совершил очень глупый поступок», — сказал мужчина.

Накануне вооружённый дробовиком молодой человек ворвался в гимназию № 175 в Казани и расстрелял людей. Власти подтвердили гибель девяти человек — двух взрослых и семи детей. Это стало поводом для различных законодательных инициатив. Парламентарии и политики предлагают не только встать на защиту детей Росгвардии, но и вернуть смертную казнь за убийства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

кто-то страшный
Вангую условку.
any_deen
Очень смешно, теперь будут показательные выступления об эффективности мвд
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний