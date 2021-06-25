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В Казани местный «Плюшкин» заперся в квартире и угрожает взорвать гранату

В Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату

В Казани мужчина заперся в квартире на улице Рихарда Зорге, 77, и угрожает взорвать гранату. Как сообщает 25 июня ТАСС, из дома эвакуировали всех жильцов.

Местные СМИ пишут, что от мужчины по решению суда требовали убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но он отказался. Приставов он в квартиру не пустил и стал угрожать взрывом.

«По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством. Он неоднократно был замечен уносящим домой мусор с городских свалок», — рассказал источник ТАСС.

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