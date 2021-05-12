Росгвардия у школ, спорт и возвращение смертной казни. На что хватило депутатов и чиновников после трагедии в Казани

Фото: Dmitri Lovetsky AP/TASS Поделиться Поделиться







Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что глава государства поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. Парламентарии и политики предлагают не только встать Росгвардии на защиту детей, но и вернуть смертную казнь за убийства.

В своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне сообщил об оперативно подготовленных законодательных инициативах. По его словам, нижняя палата Федерального собрания на следующей неделе планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия. Однако документ, который лоббирует комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, был внесён в Госдуму ещё в декабре прошлого года.



«Плохо, что об этом начинаем думать, когда уже случилась трагедия», — добавил Володин.

Он намерен поднять для обсуждения в Госдуме и тему ограничения анонимности в Интернете, что позволит «в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм». Володин добавил, что предотвратить подобные трагедии поможет «организация досуга детей и подростков, вовлечение их в занятия спортом».

Как писала «Фонтанка», документ об ужесточении условий владения оружием могут рассмотреть уже 18 мая. Проект закона даёт возможность отказать в лицензии претендентам с двумя или более непогашенными судимостями, а также административно наказанным за пьяную езду — в том числе в случае передачи прав на управление автомобилем нетрезвому или при отказе от прохождения медосвидетельствования. В пакете идет и ограничение информации: в СМИ нельзя будет рассказывать о способах восстановления, переделки и изготовления огнестрельного оружия.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ТАСС произошедшее в Казани, предложила повысить возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ, с 18 лет до 21 года. При этом глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что это не поможет кардинально решить проблему.



«Я отталкиваюсь от статистики. Мы обсуждали с коллегами эту инициативу. За последние несколько лет не было прецедентов, когда нарушение в сфере оборота оружия затрагивало бы лиц в возрасте до 21 года», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Москалькова также считает необходимым, чтобы школы охраняли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В этом ее поддерживает и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Однако он предложил сначала спросить у самой Росгвардии, способна ли структура обеспечить безопасность всех школ. Хинштейн также уверен, что у некоторых регионов на хорошую безопасность для школ просто нет денег, и в этом им должен помочь федеральный центр.

Есть и другие законодательные предложения. Пискарев считает, что необходимо квалифицировать сбыт боеприпасов, взрывчатки и оружия как тяжкое преступление и лишать за это свободы на 20 лет. С принятием подобных изменений он призвал «не медлить».

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов после трагедии в казанской школе предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ смертную казнь. «Мы считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь. Потому что это уже взрослые оболтусы. Он прекрасно знает, что он будет жить. Он будет сидеть в тюрьме. Если будет смертная казнь, я думаю, что многие бы немножко бы подумали, прежде чем брать в руки оружие», — приводит его слова РИА Новости.



Миронова поддержал и академик Российской академии наук, профессор, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Смертная казнь должна быть. Человек — хищник. Возьмите те же Соединенные Штаты, которые мы чуть ли не боготворим, у них же смертная казнь не отменена», — передает его слова радиостанция «Комсомольская правда».

Не согласен с подобными заявлениями коллега Миронова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он убежден, что «на теракты, массовые расстрелы и так идут смертники». По его словам, такие предложения — это детский лепет, «и пока он раздается из уст депутатов, больших успехов мы не достигнем». А председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что возвращение смертной казни в России, согласно решению Конституционного суда РФ, невозможно.

