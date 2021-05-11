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«Медлить не стоит». Комитет Госдумы по безопасности хочет на 20 лет лишать свободы за сбыт оружия

В Госдуме предложил сбыт боеприпасов и оружия считать тяжким преступлением

Председатель думского комитета по безопасности рассказал об ужесточении ответственности за сбыт оружия.

«Думаю, медлить не стоит. Мы предлагаем сбыт боеприпасов, взрывчатки и оружия квалифицировать как тяжкое преступление, с существенным повышением ответственности вплоть до 20 лет лишения свободы», — цитирует 11 мая заявление Василия Пискарева РИА Новости.

По его словам, сбыт оружия через Интернет должен рассматриваться как отдельный квалифицирующий признак. Он отметил, что в нижнюю палату парламента уже внесен законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия.

Президент России Владимир Путин сегодня, 11 мая, призвал проработать ужесточение оборота гражданского оружия после нападения на школу в Казани. После предложения главы государства председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности пересмотреть законы об обороте оружия.

В Казани произошла стрельба в школе. Подросток ворвался с оружием и расстрелял людей. 19-летний местный житель Ильназ Галявиев действовал в одиночку. После случившегося он сам сдался полиции.

Власти подтвердили гибель восьми человек — одного учителя и семи учеников. Минздрав Татарстана заявил, что после нападения 21 человек были доставлены в больницы. По уточнённым данным, это 18 детей и 3 взрослых.

В городе введен режим КТО. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей.

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Комментарии (14)

Агроном аэродрома
Как говорит наш дорогой шэф - куй железо не отходя от кассы.
iphonedimona
Что, запретят по думе с золотыми пистолетами бегать?
SNOW
Странно. То наши власти из кожи вон лезут чтобы вытащить из американской тюрьмы Виктора Бута, торговца оружием в космических масштабах. то предлагают двадцаточку выписывать за любой сбыт. Или - друзьям все, остальным - закон?
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