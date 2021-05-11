«Медлить не стоит». Комитет Госдумы по безопасности хочет на 20 лет лишать свободы за сбыт оружия

Председатель думского комитета по безопасности рассказал об ужесточении ответственности за сбыт оружия.
«Думаю, медлить не стоит. Мы предлагаем сбыт боеприпасов, взрывчатки и оружия квалифицировать как тяжкое преступление, с существенным повышением ответственности вплоть до 20 лет лишения свободы», — цитирует 11 мая заявление Василия Пискарева РИА Новости.
По его словам, сбыт оружия через Интернет должен рассматриваться как отдельный квалифицирующий признак. Он отметил, что в нижнюю палату парламента уже внесен законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия.
Президент России Владимир Путин сегодня, 11 мая, призвал проработать ужесточение оборота гражданского оружия после нападения на школу в Казани. После предложения главы государства председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности пересмотреть законы об обороте оружия.