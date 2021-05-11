FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В Татарстане уточнили число пострадавших после нападения на школу

18 детей и трое взрослых пострадали в результате стрельбы в казанской школе номер 175

Руководитель пресс-службы президента Татарстана уточнила число пострадавших после нападения на школу.

«По пострадавшим: 18 детей, 3 взрослых», — приводит 11 мая слова Лилии Галимовой «Интерфакс».

По её словам, по поручению президента во всех школах города завтра, 12 мая, отменены все занятия. В регионе будут проведены проверки учебных заведений.

«Президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности», — заметила Галимова.

До этого Минздрав Татарстана заявил, что после нападения 21 человек был доставлен в больницы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования. Глава государства также поручил проработать ужесточение оборота гражданского оружия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

O-o!
Психиатрия.. а будут вешать терроризм, ибо за террористов звезды и премии
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний