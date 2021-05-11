В Татарстане уточнили число пострадавших после нападения на школу

Руководитель пресс-службы президента Татарстана уточнила число пострадавших после нападения на школу.
«По пострадавшим: 18 детей, 3 взрослых», — приводит 11 мая слова Лилии Галимовой «Интерфакс».
По её словам, по поручению президента во всех школах города завтра, 12 мая, отменены все занятия. В регионе будут проведены проверки учебных заведений.
«Президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности», — заметила Галимова.
До этого Минздрав Татарстана заявил, что после нападения 21 человек был доставлен в больницы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования. Глава государства также поручил проработать ужесточение оборота гражданского оружия.