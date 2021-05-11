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Путин призвал проработать ужесточение оборота гражданского оружия после нападения на школу в Казани

Владимир Путин выразил соболезнования после нападения в Татарстане

Пресс-секретарь российского президента рассказал о реакции Владимира Путина на стрельбу в казанской школе.

«Владимир Путин в связи с ЧП в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия», — цитирует 11 мая заявление Дмитрия Пескова «Эхо Москвы».

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших во время нападения. Он призвал оказать содействие пострадавшим, а также обеспечить всю необходимую медицинскую помощь.

Путин обсудил произошедшее с премьером Михаилом Мишустиным, заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

После предложения президента председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности пересмотреть законы об обороте оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментарии (61)

Modest_5e4ce41f7533b
Правильно. Все гражданское оружие сдать в государственный арсенал и выдавать хозяевам по заявлению с обследованием и обнюхиванием. Хозяин должен обосновать необходимость держать оружие на руках и получать его только на короткое время. А детектор лжи покажет, нет ли у него другого умысла.
Можно ввести оружейные ваучеры. Оружия у меня сейчас нет, но если что, завтра оно у меня будет. Эта бумажка будет защищать не хуже дробовика.
260551481
Этого стоило ожидать. Нужен был повод для ужесточения и ограничения оборота оружия в России. Власть больше переживают за свои сытые задницы...
cacadu43
Предыдущие призывы не помогли? Но он не устает призывать. Герой!
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