Путин призвал проработать ужесточение оборота гражданского оружия после нападения на школу в Казани

Пресс-секретарь российского президента рассказал о реакции Владимира Путина на стрельбу в казанской школе.



«Владимир Путин в связи с ЧП в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия», — цитирует 11 мая заявление Дмитрия Пескова «Эхо Москвы».

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших во время нападения. Он призвал оказать содействие пострадавшим, а также обеспечить всю необходимую медицинскую помощь.

Путин обсудил произошедшее с премьером Михаилом Мишустиным, заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.