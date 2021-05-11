Казанский стрелок учился на программиста. Он сам вышел из школы с поднятыми руками

Напавший на гимназию № 175 в Казани Ильназ Галявиев вышел из здания с поднятыми руками, после чего к нему подбежали силовики. О том, что он сам сдался полиции, свидетельствуют видеокадры с места ЧП, опубликованные в соцсетях. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе № 175 терактом, направленным против детей, передаёт РИА Новости .

Галявиев был студентом колледжа «ТИСБИ», изучал программирование, казался тихим и неконфликтным человеком, а некоторое время назад был отчислен из-за академической задолженности.

Как рассказал РБК источник, близкий к учреждению, молодой человек учился на 4 курсе, с декабря по 14 февраля 2021 года он проходил практику дистанционно, из дома, а с 15 февраля по 11 апреля — в частной фирме «Техтимарт». «За время учебы показал себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Уважительно относился к группе и преподавателям. Без вредных привычек», — говорится в характеристике.

С сентября Галявиев пропускал занятия, а с 13 апреля этого года связь с ним «была потеряна». «Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен», — сообщили РБК в пресс-службе «ТИСБИ».

Тихим и необщительным назвала Галявиева и одна из его соучениц. «Я окончила школу в 2018 году, он был на год старше. Я с ним никогда не общалась, видела в школе. Он был очень скромный, казался тихим, необщительным. В компаниях я его не видела», — рассказала она РБК.