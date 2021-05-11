Казанский стрелок учился на программиста. Он сам вышел из школы с поднятыми руками

Напавший на гимназию
Разрешение на хранение огнестрельного оружия — гладкоствольного ружья Hatsan escort PS — было выдано Галявиеву 28 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Галявиев был студентом колледжа «ТИСБИ», изучал программирование, казался тихим и неконфликтным человеком, а некоторое время назад был отчислен из-за академической задолженности.
Как рассказал РБК источник, близкий к учреждению, молодой человек учился на 4 курсе, с декабря по 14 февраля 2021 года он проходил практику дистанционно, из дома, а с 15 февраля по 11 апреля — в частной фирме «Техтимарт». «За время учебы показал себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Уважительно относился к группе и преподавателям. Без вредных привычек», — говорится в характеристике.
С сентября Галявиев пропускал занятия, а с 13 апреля этого года связь с ним «была потеряна». «Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен», — сообщили РБК в пресс-службе «ТИСБИ».
Тихим и необщительным назвала Галявиева и одна из его соучениц. «Я окончила школу в 2018 году, он был на год старше. Я с ним никогда не общалась, видела в школе. Он был очень скромный, казался тихим, необщительным. В компаниях я его не видела», — рассказала она РБК.
По данным RT на русском, Галявиев Ильназ родился не 11 сентября, как писали ранее в СМИ, а 9 ноября. 9/11 — так пишут на американский манер, когда сперва пишется месяц, а затем день.
По официальным данным, жертвами стрельбы стали семеро детей и учительница. Минпросвещения сообщает, что из 21 пострадавшего 13 находятся в состоянии средней тяжести, восемь в тяжёлом. РИА Новости пишет, что шестеро детей в крайне тяжёлом состоянии. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей.
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По данным правоохранительных органов, предполагаемым мотивом стрельбы могла стать месть учительнице. Камеры также сняли, как Галявиев идёт в школу с оружием в руках и машет прохожим.
На «Фонтанке» ведётся онлайн-трансляция, посвящённая трагедии в столице Татарстана.