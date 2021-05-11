СМИ: Месть учительнице могла быть мотивом нападения на казанскую школу

Ильназ Галявиев, который, предположительно, устроил стрельбу в 175 школе в Казани, мог мстить педагогу.
«По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», — рассказал 11 мая источник ТАСС в правоохранительных органах.
Издание URA.ru со ссылкой на одноклассницу стрелка уточнило, что Ильназ Галявиев «мог затаить злобу на учительницу». «Эта учительница не дала ему поступить в 11 класс», — рассказала собеседница издания.
Официально мотив нападавшего не называется.
Ранее в Сети появилось видео того, как казанский стрелок идёт с ружьём и машет прохожим.