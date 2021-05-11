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СМИ: Месть учительнице могла быть мотивом нападения на казанскую школу

СМИ назвали предполагаемый мотив нападения Ильназа Галявиева на татарскую школу

Ильназ Галявиев, который, предположительно, устроил стрельбу в 175 школе в Казани, мог мстить педагогу.

«По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», — рассказал 11 мая источник ТАСС в правоохранительных органах.

Издание URA.ru со ссылкой на одноклассницу стрелка уточнило, что Ильназ Галявиев «мог затаить злобу на учительницу». «Эта учительница не дала ему поступить в 11 класс», — рассказала собеседница издания.

Официально мотив нападавшего не называется.

Ранее в Сети появилось видео того, как казанский стрелок идёт с ружьём и машет прохожим.

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Комментарии (19)

456345
очень может быть. Не сдал огэ, ушел в колледж, хотя хотел учиться в старшейшколе. Личная трагедия, с которой не справился. Крышу и снесло
2356897676
Месть - это удобная версия. Чтобы не разжигать. А настоящую все уже сами поняли. И это не сумасшествие. Это промывка мозгов, программирование человека на подобные деяния. Кому это выгодно? Кто получает профит от трагедии? Скоро узнаем.
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