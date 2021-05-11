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Казанского стрелка могли остановить на пути к школе? В Сети появилось видео, как он идёт с ружьём и машет прохожим

Путь казанского стрелка к школе отследили по уличным камерам

То, как 19-летний Ильназ Галявиев шел в школу 175 с ружьем, попало на камеры уличного наблюдения в Казани.

Видео части его пути оказалось в Сети. На нем видно, что парень в бандане, закрывающей пол-лица, и с ружьем спокойным шагом идет по улице. Навстречу ему едут машины. В какой-то момент парень машет рукой кому-то на противоположной стороне улицы, возможно, прохожему. И идет дальше.

В 9:50 он войдет в гимназию 175, где сначала застрелит охранника, а потом поднимется на второй этаж и устроит стрельбу в восьмом классе. От ранений погибнут учительница и 7 учеников. Ещё двое раненых, по данным минздрава, скончаются от ранений в больнице. Всего в стационары Казани от школы увезли 18 детей и троих взрослых.

Стрелка, который получил лицензию на оружие 28 апреля, задержат на выходе из учебного заведения.

СК по факту массового убийства возбудил дело.

Сеть городских порталов ведет текстовую трансляцию событий в Казани. Вся информация и свидетельства очевидцев собраны здесь.

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Комментарии (41)

BobCat2
Всем на все пофиг. Грабят, убивают, идёт человек с ружьём - никто из окружающих не только не вмешается, но даже в 112 не позвонит. Потому как сейчас основной принцип - не привлекай к себе внимание. И вот результат.
german_5e4d02dc5a4f9
Это не удивительно.
Учитывая как смешные полицейские гонялись по казанскому аэропорту пару лет назад за наркоманом, что катался на машине прямо по зданию аэропорта..
ШIШ
Остановить охотника- убийцу может только запрет на охоту и продажу огнестрельного оружия. Все остальное мутатня для дураков. Государство у нас якобы законно продаёт оружие убийцам и делает вид что не причём и не несёт никакой ответственности за эту ситуацию . Слишком много высокопоставленных охотников. Зато теперь разводим руками и полное бессилие и импотенция. Как будто они не при чем ! Так тогда и барыги к смертям от наркотиков не причём.
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