Казанского стрелка могли остановить на пути к школе? В Сети появилось видео, как он идёт с ружьём и машет прохожим

Видео части его пути оказалось в Сети. На нем видно, что парень в бандане, закрывающей пол-лица, и с ружьем спокойным шагом идет по улице. Навстречу ему едут машины. В какой-то момент парень машет рукой кому-то на противоположной стороне улицы, возможно, прохожему. И идет дальше.



В 9:50 он войдет в гимназию 175, где сначала застрелит охранника, а потом поднимется на второй этаж и устроит стрельбу в восьмом классе. От ранений погибнут учительница и 7 учеников. Ещё двое раненых, по данным минздрава, скончаются от ранений в больнице. Всего в стационары Казани от школы увезли 18 детей и троих взрослых.

