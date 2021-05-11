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В Казани террорист открыл стрельбу в школе. Власти подтвердили гибель 8 человек

Дети выпрыгивали прямо из окон школы

В Казани произошла стрельба в школе. Подросток ворвался с оружием и расстрелял людей, власти подтвердили гибель восьми человек – одного учителя и семи учеников. Позже в МВД заявили, что стрелок действовал в одиночку. Это 19-летний местный житель. В городе введен режим КТО. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

В этой онлайн-трансляции мы собираем всю оперативную информацию о трагедии.

Если вы стали очевидцем случившегося, у вас есть фото и видео — напишите нам.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Обстановка сейчас в районе обстрелянной школы.

Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Информация о втором стрелке неверная — МВД Татарстана.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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МВД Татарстана сообщает, что у нападавшего не было пособников, Галявиев был один.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Оружие в российские школы приносят нередко, но, к счастью, далеко не всегда его пускают в ход и доходит до «Колумбайна». Собрали семь инцидентов с пострадавшими.

20 марта 2015 года в томской школе № 64 девятиклассник открыл огонь из пневматического пистолета. Легкие травмы получили два восьмиклассника. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116 УК РФ «Побои из хулиганских побуждений». В мае того же года дело было прекращено в связи с примирением сторон.

30 ноября 2015 года в здании саратовского лицея № 62 во время показательных занятий по боевым единоборствам отец одной из учениц в ходе ссоры с тренером по карате открыл огонь из пистолета. Тренер, президент Федерации карате Саратовской области Азамат Норманов был убит, еще двое родителей получили ранения, дети не пострадали. Стрелявший сдался полиции. 11 октября 2016 года его приговорили к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 миллиона рублей.

23 сентября 2016 года в городе Суксун (Пермский край) 23-летний учитель физкультуры школы № 1 открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам, ранив одного из них в грудь. По утверждению стрелявшего, пострадавшие курили в кустах возле школы и ранее он неоднократно делал им замечания о недопустимости такого поведения. Вскоре после инцидента преподавателя уволили.

11 февраля 2017 года на уроке в школе № 1 города Нижнекамска (Республика Татарстан) 14-летний ученик выстрелил из пневматического пистолета в глаз соседа по парте. Пострадавший подросток обратился в медпункт, где ему отказались вызвать скорую помощь. В итоге директор довез пострадавшего в больницу на личном автомобиле. 17 февраля ребенок скончался в одной из больниц Казани от полученного ранения. Против стрелявшего было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», против сотрудников школы — по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы № 1 города Ивантеевки Московской области принес в учебное заведение самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из оружия в учительницу и ударил ее топором, а пиротехнику взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив в результате различные травмы. Полиция арестовала нападавшего. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступления подросток был вменяемым и осознавал характер своих деяний. Ему вменяли сразу несколько преступлений, в том числе «Покушение на убийство», «Хулиганство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». 15 февраля 2019 года его приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

Крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы произошло 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. По версии следствия, в тот день 18-летний студент колледжа Владислав Росляков заложил взрывное устройство в столовой колледжа и открыл стрельбу по учащимся и работникам. В результате погиб 21 человек, не менее 67 человек получили ранения. Сам нападавший застрелился. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа. По факту происшедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт», однако вскоре переквалифицировал его на часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». В апреле 2019 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции, назвал причиной стрельбы в керченском колледже «унижение на основе разного имущественного положения». По словам Бастрыкина, Рослякова «постоянно унижали одноклассники».

14 ноября 2019 года в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ, где сам и учился. Стрелял из собственного охотничьего оружия (ствол был зарегистрирован на парня). В результате от огнестрельных ранений погиб однокурсник стрелка, еще трое молодых людей пострадали. Злоумышленник покончил с собой.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Появился официальный комментарий от Министерства внутренних дел. Публикуем его полностью.

— Сегодня утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 города Казани слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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РБК сообщает, что силовики задержали 41-летнего пособника террористов.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Задержанному за нападение на школу в Казани проведут психолого-психиатрическую экспертизу, передает «Интерфакс».

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Телеграм-канал «Еду в Татарстан» сообщает, что один из террористов незадолго до трагедии завел канал в «Телеграме».

Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
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Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
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Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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— Большая беда, мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса: четверо мальчиков, три девчонки — они погибли вот здесь, на третьем этаже, — Рустам Минниханов дал первый комментарий по поводу трагедии в школе. — И 16 человек сейчас находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили.

Глава Татарстана обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших при стрельбе

«Россия 24»

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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В Казани введен режим контртеррористической операции. МВД предпринимает все меры для обеспечения безопасности школьников.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены — Минниханов.

Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Устроившему стрельбу в казанской школе 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие — глава Республики Татарстан Минниханов.

В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
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Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Глава Татарстана озвучил число жертв и пострадавших в ходе стрельбы: 4 мальчика и 3 девочки погибли, 16 человек (12 детей и 4 взрослых) в больнице.

По разным данным, жертвами стрелков могут быть 11 человек.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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В школах Казани отменены занятия во вторую смену.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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РИА «Новости» сообщает, что число погибших выросло до 11.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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По данным Минпросвещения, в результате стрельбы пострадали 32 человека, их сейчас развозят в больницы.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Двое из погибших в Казани школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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«Мэш» пишет, что второй стрелок ликвидирован силовиками в здании школы.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Первые кадры из здания школы.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Что на данный момент известно о стрельбе в школе:

  • в здание зашли двое неизвестных и устроили стрельбу. По последним данным, погибли девять человек, еще десять пострадали;
  • погибшие — восемь учеников и учитель;
  • одного стрелка задержали, второй может до сих пор оставаться в здании;
  • очевидцы сообщают о взрыве в здании школы;
  • у школы работают 21 бригада скорой помощи и медики республиканского центра медицины катастроф;
  • во всех школах Казани усилены меры безопасности;
  • на место происшествия выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков, прокурор Илдус Нафиков.
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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РЕН-ТВ сообщает о 13 погибших. Официально эта информация не подтверждена.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Появилась информация, что в школе могут удерживать заложников.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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«Мэш» публикует фото задержанного стрелка. При задержании Ильназ Галявиев заявил, что по адресу его прописки заложена бомба.

Фото: телеграм-канал Mash
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Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Раненые дети возле школы.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл к школе, где произошла стрельба — пишет «Интерфакс».

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Тяжелое видео о стрельбе в казанской гимназии: у ворот собрались родители школьников, они кричат, требуют отдать их детей. Также на кадры попало задержание одного из предполагаемых стрелков.

телеграм-канал Kotsnews

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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ИА «Татар-информ» со ссылкой на администрацию города сообщает, что из-за случившейся сегодня стрельбы создана горячая линия. Родители могут позвонить по телефонам Управления образования Казани: 292-44-03 и 292-37-04.

Эвакуированные из гимназии № 175 сейчас находятся в детских садах № 181 и 40. С ними работают психологи.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Мэрия Казани опровергла информацию о стрельбе еще в одной школе. ТАСС пишет, что после случившегося в гимназии в остальных учебных заведениях усилены все меры безопасности.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Силовики готовятся к штурму школы.

телеграм-канал «Еду в Татарстан»

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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— У нас пока нет официальной информации по пострадавшим. На месте работают 36 бригад скорой помощи и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Информация по пострадавшим уточняется, — сообщили 116.RU в Минздраве Республики.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Источник «Интерфакса» сообщает о девяти погибших: убиты 8 школьников и учитель.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Очевидица сняла видео: пытаясь спастись, дети выпрыгивают из окон школы. На фоне слышны хлопки.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Известно имя стрелка — Галявиев Ильназ, ему 19 лет. Он задержан.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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По данным источника ТАСС, погибших шестеро — это учительница и ученики. Телеграм-канал «База» сообщает о девяти погибших и десяти пострадавших.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash
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Всё, что известно о стрельбе в казанской гимназии, мы собираем в этой онлайн-трансляции.

Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Скриншот: телеграм-канал «Еду в Татарстан»
Фото: Александр Елисеев
Фото: Александр Елисеев
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧП
В рубашке - глава Татарстана Минниханов, он сейчас на месте ЧПФото: Александр Елисеев
Фото: телеграм-канал Mash

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Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

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