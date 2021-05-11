В Казани произошла стрельба в школе. Подросток ворвался с оружием и расстрелял людей, власти подтвердили гибель восьми человек – одного учителя и семи учеников. Позже в МВД заявили, что стрелок действовал в одиночку. Это 19-летний местный житель. В городе введен режим КТО. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.
В этой онлайн-трансляции мы собираем всю оперативную информацию о трагедии.
Если вы стали очевидцем случившегося, у вас есть фото и видео — напишите нам.
Обстановка сейчас в районе обстрелянной школы.
12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
Информация о втором стрелке неверная — МВД Татарстана.
МВД Татарстана сообщает, что у нападавшего не было пособников, Галявиев был один.
Оружие в российские школы приносят нередко, но, к счастью, далеко не всегда его пускают в ход и доходит до «Колумбайна». Собрали семь инцидентов с пострадавшими.
20 марта 2015 года в томской школе
30 ноября 2015 года в здании саратовского лицея
23 сентября 2016 года в городе Суксун (Пермский край)
11 февраля 2017 года на уроке в школе
5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы
Крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы произошло
14 ноября 2019 года в Благовещенске
Появился официальный комментарий от Министерства внутренних дел. Публикуем его полностью.
— Сегодня утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе
РБК сообщает, что силовики задержали
Задержанному за нападение на школу в Казани проведут психолого-психиатрическую экспертизу, передает «Интерфакс».
Телеграм-канал «Еду в Татарстан» сообщает, что один из террористов незадолго до трагедии завел канал в «Телеграме».
— Большая беда, мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса: четверо мальчиков, три девчонки — они погибли вот здесь, на третьем этаже, — Рустам Минниханов дал первый комментарий по поводу трагедии в школе. — И 16 человек сейчас находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили.
Глава Татарстана обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших при стрельбе
«Россия 24»
В Казани введен режим контртеррористической операции. МВД предпринимает все меры для обеспечения безопасности школьников.
Пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены — Минниханов.
Устроившему стрельбу в казанской школе
Глава Татарстана озвучил число жертв и пострадавших в ходе стрельбы:
По разным данным, жертвами стрелков могут быть
В школах Казани отменены занятия во вторую смену.
РИА «Новости» сообщает, что число погибших выросло до 11.
По данным Минпросвещения, в результате стрельбы пострадали
Двое из погибших в Казани школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Мэш» пишет, что второй стрелок ликвидирован силовиками в здании школы.
Первые кадры из здания школы.
Что на данный момент известно о стрельбе в школе:
- в здание зашли двое неизвестных и устроили стрельбу. По последним данным, погибли девять человек, еще десять пострадали;
- погибшие — восемь учеников и учитель;
- одного стрелка задержали, второй может до сих пор оставаться в здании;
- очевидцы сообщают о взрыве в здании школы;
- у школы работают
21 бригадаскорой помощи и медики республиканского центра медицины катастроф;
- во всех школах Казани усилены меры безопасности;
- на место происшествия выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков, прокурор Илдус Нафиков.
РЕН-ТВ сообщает о
Появилась информация, что в школе могут удерживать заложников.
«Мэш» публикует фото задержанного стрелка. При задержании Ильназ Галявиев заявил, что по адресу его прописки заложена бомба.
Раненые дети возле школы.
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл к школе, где произошла стрельба — пишет «Интерфакс».
Тяжелое видео о стрельбе в казанской гимназии: у ворот собрались родители школьников, они кричат, требуют отдать их детей. Также на кадры попало задержание одного из предполагаемых стрелков.
телеграм-канал Kotsnews
ИА «Татар-информ» со ссылкой на администрацию города сообщает, что из-за случившейся сегодня стрельбы создана горячая линия. Родители могут позвонить по телефонам Управления образования Казани: 292-44-03 и 292-37-04.
Эвакуированные из гимназии № 175 сейчас находятся в детских садах № 181 и 40. С ними работают психологи.
Мэрия Казани опровергла информацию о стрельбе еще в одной школе. ТАСС пишет, что после случившегося в гимназии в остальных учебных заведениях усилены все меры безопасности.
Силовики готовятся к штурму школы.
телеграм-канал «Еду в Татарстан»
— У нас пока нет официальной информации по пострадавшим. На месте работают
Источник «Интерфакса» сообщает о девяти погибших: убиты
Очевидица сняла видео: пытаясь спастись, дети выпрыгивают из окон школы. На фоне слышны хлопки.
Известно имя стрелка — Галявиев Ильназ, ему 19 лет. Он задержан.
По данным источника ТАСС, погибших шестеро — это учительница и ученики. Телеграм-канал «База» сообщает о девяти погибших и десяти пострадавших.
Всё, что известно о стрельбе в казанской гимназии, мы собираем в этой онлайн-трансляции.