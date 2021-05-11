Оружие в российские школы приносят нередко, но, к счастью, далеко не всегда его пускают в ход и доходит до «Колумбайна». Собрали семь инцидентов с пострадавшими.



20 марта 2015 года в томской школе № 64 девятиклассник открыл огонь из пневматического пистолета. Легкие травмы получили два восьмиклассника. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116 УК РФ «Побои из хулиганских побуждений». В мае того же года дело было прекращено в связи с примирением сторон.



30 ноября 2015 года в здании саратовского лицея № 62 во время показательных занятий по боевым единоборствам отец одной из учениц в ходе ссоры с тренером по карате открыл огонь из пистолета. Тренер, президент Федерации карате Саратовской области Азамат Норманов был убит, еще двое родителей получили ранения, дети не пострадали. Стрелявший сдался полиции. 11 октября 2016 года его приговорили к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 миллиона рублей.



23 сентября 2016 года в городе Суксун (Пермский край) 23-летний учитель физкультуры школы № 1 открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам, ранив одного из них в грудь. По утверждению стрелявшего, пострадавшие курили в кустах возле школы и ранее он неоднократно делал им замечания о недопустимости такого поведения. Вскоре после инцидента преподавателя уволили.



11 февраля 2017 года на уроке в школе № 1 города Нижнекамска (Республика Татарстан) 14-летний ученик выстрелил из пневматического пистолета в глаз соседа по парте. Пострадавший подросток обратился в медпункт, где ему отказались вызвать скорую помощь. В итоге директор довез пострадавшего в больницу на личном автомобиле. 17 февраля ребенок скончался в одной из больниц Казани от полученного ранения. Против стрелявшего было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», против сотрудников школы — по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».



5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы № 1 города Ивантеевки Московской области принес в учебное заведение самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из оружия в учительницу и ударил ее топором, а пиротехнику взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив в результате различные травмы. Полиция арестовала нападавшего. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступления подросток был вменяемым и осознавал характер своих деяний. Ему вменяли сразу несколько преступлений, в том числе «Покушение на убийство», «Хулиганство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». 15 февраля 2019 года его приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

Крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы произошло 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. По версии следствия, в тот день 18-летний студент колледжа Владислав Росляков заложил взрывное устройство в столовой колледжа и открыл стрельбу по учащимся и работникам. В результате погиб 21 человек , не менее 67 человек получили ранения. Сам нападавший застрелился. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа. По факту происшедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт», однако вскоре переквалифицировал его на часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». В апреле 2019 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции, назвал причиной стрельбы в керченском колледже «унижение на основе разного имущественного положения». По словам Бастрыкина, Рослякова «постоянно унижали одноклассники».

