В России могут запретить владеть оружием судимым и наказанным за пьяную езду

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 12 мая рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к желающим получить лицензию на приобретение оружия. Так, проект закона даёт возможность отказать в лицензии претендентам с двумя или более непогашенными судимостями, административно наказанным за пьяную езду, в том числе в случае передачи прав на управления автомобилем нетрезвому или при отказе от прохождения медосвидетельствования. Правда, после того как срок административного наказания закончится, можно будет снова претендовать на лицензию.

Законопроект об ужесточении условий для получения лицензии на право владения оружием могут рассмотреть уже 18 мая. Если его примут, получить лицензию станет сложнее, а потерять легче.

Оснований для отмены лицензии тоже станет больше. Аннулировать её смогут за отказ в доступе к месту хранения оружия сотрудникам Росгвардии или при отказе в его осмотре. Списанное оружие хранить можно будет только при уведомлении подразделений Росгвардии. Юрлиц ужесточение требований тоже коснётся. Больше нельзя будет хранить оружие в помещениях, которые не оборудованы сигнализацией с выходом на пульт охраны.

Запрет коснётся и распространения информации об оружии. В случае принятия законопроекта в нынешнем виде в средствах массовой информации нельзя будет распространять информацию о способах восстановления, переделки и изготовления огнестрельного оружия. Интернет-порталы, на которых найдут такую информацию, попадут в единый реестр запрещённых сайтов.

Законопроект, который лоббирует Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, был внесён в Госдуму ещё в декабре прошлого года. Поправкам дали ход после требования Путина ужесточить оборот оружия в России на фоне стрельбы в казанской школе 11 мая. Преступник проник в школу и убил 9 человек, семеро из которых дети. В больницах остаются 23 пострадавших. По количеству погибших и пострадавших трагедия в Казани стала крупнейшим нападением одиночки на школу в истории современной России. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке».