В больницах 20 детей, есть «тяжёлые». Как сейчас чувствуют себя пострадавшие в казанской школе

После нападения на гимназию № 175 в Казани в больницах остается 23 человека. Об этом на пресс-конференции 12 мая рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
«На сейчас в лечебных учреждениях республики находятся 23 человека — 20 детей и 3 взрослых. На утро состояние всех — стабильное, есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводят работу сотрудники здравоохранения Татарстана», — цитируют Фазлееву «Казанские ведомости». Состояние у пациентов стабильное, при этом шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии и два — в крайне тяжёлом.
По поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой проводится консилиум врачей. По данным СМИ, врачи решили отправить в Москву на лечение трёх взрослых и пятерых детей.
11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. По словам главы республики Рустама Минниханова, нападение совершил 19-летний юноша, на которого было официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке».