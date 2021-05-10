Как рассчитать пособие по новым правилам? Важные вопросы про выплаты на детей от 3 до 7 лет

Пособие рассчитывают исходя из прожиточного минимума ребенка (он отличается от общего ПМ и тоже свой в каждом регионе). Базовый размер пособия — 50%, в среднем по стране это 5650 рублей. Если вместе с этим пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума человека, его увеличивают до 75% прожиточного минимума ребенка (в среднем по стране 8475 рублей). Если и этого недостаточно, то назначают максимальное пособие — 100% (в среднем по стране 11 300 рублей).



Допустим, мать-одиночка, имеющая единственного ребенка, получает зарплату в размере МРОТ — 12 792 рубля — и не имеет иного дохода. Даже если она будет получать пособие в размере 8475 рублей, до прожиточного минимума на человека семья немного не дотянет, поэтому ей назначат максимальное пособие.

