Как рассчитать пособие по новым правилам? Важные вопросы про выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 1 апреля пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет назначают по новым правилам — доход считают иначе и саму выплату могут назначить в разном размере. Новый порядок всё усложнил, и для многих до сих пор он остается загадкой. На днях мы попросили вас прислать нам вопросы, касающиеся этих пособий, — в редакцию их пришло около сотни. Сегодня разбираемся только с некоторыми из них (не переживайте, к остальным еще вернемся).
Пособие полагается всем?
Нет, ежемесячную выплату назначают малообеспеченным семьям, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. В среднем по стране в 2021 году он составляет 11 653 рубля, но в каждом регионе отличается.
Как рассчитать сумму пособия?
Пособие рассчитывают исходя из прожиточного минимума ребенка (он отличается от общего ПМ и тоже свой в каждом регионе). Базовый размер пособия — 50%, в среднем по стране это 5650 рублей. Если вместе с этим пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума человека, его увеличивают до 75% прожиточного минимума ребенка (в среднем по стране 8475 рублей). Если и этого недостаточно, то назначают максимальное пособие — 100% (в среднем по стране
Допустим, мать-одиночка, имеющая единственного ребенка, получает зарплату в размере МРОТ —
Нужно ли подавать заявление для перерасчета пособия?
Да. Сделать это можно уже сейчас — в МФЦ или на сайте госуслуг.
Когда будет перерасчет пособия?
Новые размеры пособия введены с 1 апреля, но за предыдущие январь, февраль и март его тоже начислят. Однако перерасчет произойдет после подачи заявления.
Сколько дней должны рассматривать заявление на пособие?
Согласно постановлению правительства, решение о назначении пособия либо об отказе в нём принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Однако если межведомственное взаимодействие затянулось, то срок продлевается еще на 20 рабочих дней. С учетом того, что в месяце от 21 до 23 рабочих дней, рассматривать заявление могут месяца полтора. Это если никаких праздников не было.
Как узнать, что в пособии отказали?
Если в пособии отказано, то в течение одного рабочего дня вам должны направить уведомление с объяснением причины отказа. Если писали заявление на сайте госуслуг, то искать его нужно в личном кабинете и электронной почте, если в МФЦ — пришлют «Почтой России».
Мне отказали в пособии, а я считаю, что это неправомерно. Можно оспорить решение?
Да, можно подать жалобу на сайте госуслуг. Ее должны рассмотреть в течение 15 дней.
Если я получаю пособие, нужно ли мне снова подавать заявление и как часто?
Да, пособие назначается на год. Через 12 месяцев заявление нужно подавать повторно. Если за этот период доход семьи стал больше, в пособии могут отказать.
Надо справку с места работы или соцслужба сама запросит и получит нужные данные?
Все данные запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия, то есть справок никаких не надо. В отдельных случаях может потребоваться документально подтвердить сведения, указанные в заявлении, но, как правило, нужды в этом нет.
Когда учитывают отсутствие дохода, смотрят на текущий год или на предыдущий?
Как сообщает Минтруд, при расчете пособия используются сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 месяцам до обращения за выплатой. То есть если подать заявление в мае 2021 года, то будут оценивать доходы в период с января по ноябрь — декабрь 2020 года, если в июне — с февраля 2020 года по январь 2021-го.
Назначат ли пособие, если родитель не работает, но ухаживает за человеком старше 80 лет?
Уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет, согласно данным Минтруда, считается объективной причиной для отсутствия дохода. Но для этого факт ухода должен быть оформлен документально — заявление можно подать на сайте госуслуг.
Считается ли в доход пособие от 3 до 7 лет на того же ребенка, полученное в прошлом году?
Нет. На сайте Минтруда сообщается, что выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого ребенка, в доходах не учитываются.
А выплаты на детей до трех лет?
Ежемесячные выплаты на детей до трех лет не учитываются в доходах семьи, если оформлялись на того ребенка, на которого теперь оформляется пособие от трех до семи лет. Если на его брата или сестру — учитываются.
А пособие по безработице?
Учитывается, как и другие социальные выплаты. Также учитывают зарплату, авторские гонорары, выплаты по договорам ГПХ, доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых, пенсии, стипендии, проценты по вкладам и алименты.
Пособие платят до дня рождения 8 лет или дня рождения 7 лет?
Согласно постановлению правительства, выплата назначается на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. То есть пособие будут платить, пока ребенку не исполнится 8 лет. В апреле во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет, но его будут назначать только неполным семьям.