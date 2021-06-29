«Ждите 1 июля». Родителей сбили с толку обещания о выплатах новых президентских пособий

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Кому именно полагаются выплаты, а кому — нет, с первого раза понять не так-то просто. К примеру, одним из оснований для отказа могут стать лишние квадратные метры в квартире или наличие машины с мощным двигателем. «Фонтанка» постаралась разобраться в этом вопросе. Одинокие родители детей в возрасте от 8 до 16 лет (включительно) приготовились получать обещанные президентом с 1 июля выплаты, но пока им приходится играть роль мяча в бюрократическом футболе между ответственными ведомствами. Везде ответ один: «У нас нет никаких сведений. Ждите 1-го числа».



Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле заявил, что одиноким родителям, которые воспитывают детей школьного возраста, с 1 июля «будет назначена выплата» в размере 50% от «детского» прожиточного минимума в регионе. Для Петербурга в 2021 году — это 5 803,5 рубля. Предполагалось, что подать заявление на эту ежемесячную выплату можно будет через «Госуслуги» и клиентскую службу Пенсионного фонда, но ни там, ни там такой возможности пока не появилось, хотя до «дня Х» осталось всего два неполных дня.

Читательница «Фонтанки» Екатерина озаботилась получением выплат на ребёнка за месяц. Петербурженка не нашла нужную форму заявления на «Госуслугах» и обратилась в службу поддержки. Там ей сообщили, что заявления на эту федеральную выплату ещё не принимаются. «Президент сообщил о новых выплатах родителям. Пока это только анонс, но скоро появятся нормативные документы с конкретными условиями», — сообщили ей на «Госуслугах» 31 мая.

Как показал опыт читательницы, осаждать МФЦ тоже бесполезно. «В МФЦ, куда я пришла на днях с пакетом документов, о которых расписано в Интернете, сказали то же самое: что они не знают, как и когда будет выплачиваться пособие, которое пообещал президент с 1 июля. И вообще они не знают, какие документы нужны, и нужны ли вообще. И сами удивляются статьям в Интернете. И вообще они только передаточное звено, — рассказала «Фонтанке» Катерина. — Спросила: много обращаются по этому вопросу? Да, говорят, замучили, каждый день спрашивают».



Корреспондент «Фонтанки» повторил путь обеспокоенных родителей и позвонил в единый контакт-центр Пенсионного фонда. На линии пришлось висеть 6 минут, прежде чем трубку поднял уставший оператор. Он оказался в Москве и перевел звонок на региональный контакт-центр, ждать ответа которого пришлось еще минут 10. Петербургский оператор быстро расставил все точки над «i», насколько мог.

«К сожалению, у нас регламент никак не придет и вкладки еще нет на «Госуслугах». Нам было сказано, что вы должны подать заявление через «Госуслуги» или Пенсионный фонд, но пока у нас нет никаких сведений. Ждите, с 1-го числа, может, что-то появится, — посоветовал оператор. — Они обещают-то давно, но толку-то? Обещают, но ничего нет. Мы сами не видим этого и не можем ничем вам помочь».

«Фонтанка» обратилась в Минтруд с вопросом о том, почему регламент для выплаты этого пособия до сих пор не поступил в регионы. Уже сейчас на сайте Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти сообщается, что с 1 июля начнется только прием заявлений, а не сами выплаты. В конце мая министерство представило правила назначения пособий на детей от 8 до 16 лет. Рассчитывать на него могут семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, соответствующие «имущественным критериям».

Читатели могут самостоятельно проверить, полагаются ли им «президентские выплаты». Для этого надо, чтобы все до единого пункты описывали конкретно вашу жизненную ситуацию. Условия достаточно запутанные, будьте внимательны и читайте до конца:

Вы — единственный родитель (второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении).

Если родители ребенка в разводе, необходимое условие для выплат: судом назначены алименты. Выплачиваются они в реальности или нет — не важно, главное — решение суда.

У вас есть одна квартира любой площади или несколько квартир, общая площадь которых в пересчете на каждого члена семьи — менее 24 кв. м. Не учитываются: помещения, непригодные для жилья, занимаемые заявителем или членом его семьи с тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно жить в одном помещении, и предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки, а также доли от 1/3 и менее от общей площади.

помещения, непригодные для жилья, занимаемые заявителем или членом его семьи с тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно жить в одном помещении, и предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки, а также доли от 1/3 и менее от общей площади. Один дом или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи — менее 40 кв. м. Не учитываются: по аналогии с квартирами.

по аналогии с квартирами. Одна дача

Один гараж или машино-место или два, если семья многодетная, в ней есть человек с инвалидностью или семье выдано транспортное средство в качестве социальной поддержки

семья многодетная, в ней есть человек с инвалидностью или семье выдано транспортное средство в качестве социальной поддержки Земельные участки общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га — в сельских поселениях. Не учитывается: земля, полученная в результате мер поддержки многодетных и дальневосточный гектар

земля, полученная в результате мер поддержки многодетных и дальневосточный гектар Одно нежилое помещение. Не учитываются: Хозяйственные постройки, расположенные на участках для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, подвалы в многоквартирном доме, имущество общего пользования СНТ

Хозяйственные постройки, расположенные на участках для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, подвалы в многоквартирном доме, имущество общего пользования СНТ Один автомобиль, если он не младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., а в семье не 4 и более детей при том, что в автомобиле более 5 мест

он не младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., а в семье не 4 и более детей при том, что в автомобиле более 5 мест Или два автомобиля, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки

семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки Один мотоцикл или два, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки

семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки Один трактор, комбайн или одна единица другой самоходной техники младше 5 лет. Не учитываются: Техника старше 5 лет независимо от количества.

Техника старше 5 лет независимо от количества. Один катер или моторная лодка младше 5 лет. Не учитываются: Маломерные суда старше 5 лет независимо от количества.

Маломерные суда старше 5 лет независимо от количества. Годовой доход от процентов по сбережениям не превышает прожиточный минимум на душу населения по России — в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей.

Выплату можно получить на каждого ребенка, который подходит под эти условия, в том числе детей-сирот. Для этого писать заявление на каждого ребенка будет не нужно, достаточно одного общего. Первоначально выплата назначается на год и продлевается по заявлению. Так до наступления 17-летия ребенка. Сумма каждый год будет расти вслед за прожиточным минимумом.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

