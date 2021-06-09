Дети — автоматически, безработица — по заявлению. В России разрабатывается проект проактивного начисления пособий

Российское правительство в рамках проекта социального казначейства намерено запустить так называемое проактивное начисление некоторых социальных выплат — без заявлений. Для этого нужно будет кивнуть на госуслугах.
Как пишут 9 июня «Известия» со ссылкой на Минтруд, на сайте госуслуг должен появиться отдельный сервис — согласие на проактивное перечисление мер поддержки, одновременно надо будет указать свои банковские реквизиты. Автоматический режим распространится только на те выплаты, которые связаны с жизненными изменениями: рождением детей, достижением пенсионного возраста и
Президент России Владимир Путин на протяжении пандемии неоднократно объявлял о введении новых и продлении старых мер соцподдержки.
Подробнее о пособии на детей от 3 до 7 лет читайте в материале «Фонтанки».