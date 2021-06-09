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Дети — автоматически, безработица — по заявлению. В России разрабатывается проект проактивного начисления пособий

Россяине смогут получать социальные выплаты без заявлений и справок

Российское правительство в рамках проекта социального казначейства намерено запустить так называемое проактивное начисление некоторых социальных выплат — без заявлений. Для этого нужно будет кивнуть на госуслугах.

Как пишут 9 июня «Известия» со ссылкой на Минтруд, на сайте госуслуг должен появиться отдельный сервис — согласие на проактивное перечисление мер поддержки, одновременно надо будет указать свои банковские реквизиты. Автоматический режим распространится только на те выплаты, которые связаны с жизненными изменениями: рождением детей, достижением пенсионного возраста и т. п. Если же речь, к примеру, о пособии по безработице и других мерах, связанных с «нуждаемостью», то заявление всё же надо будет написать, однако справок собирать не придется. В проактивные с 2022 года запишут федеральные меры поддержки, а еще через два года — региональные.

Президент России Владимир Путин на протяжении пандемии неоднократно объявлял о введении новых и продлении старых мер соцподдержки.

Подробнее о пособии на детей от 3 до 7 лет читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Maiok
Давно пора, многие и не знают о льготах... При том приходится ходить выпрашивать, миллион бумажек собирать (и конечно же в рабочее время).
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