«Скорректировать? А мы уже!» Голикова заявила, что выплаты по 10 тысяч получат семьи первоклассников, которые пойдут в школу с 6 лет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о корректировке проекта указа о выплатах 10 тыс. рублей семьям первоклассников. Ранее предполагалось выплачивать деньги таким семьям, если возраст ребёнка составляет 7 лет, теперь же на них смогут рассчитывать и родители шестилеток.

Как стало известно 2 июня в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой, в правительстве уже скорректировали соответствующий документ. Трансляцию совещания вёл телеканал «Россия 24».



«Татьяна Алексеевна, вот имею в виду и ваш доклад и ваши предложения, надо будет там скорректировать некоторые вещи в соответствии с теми предложениями, которые вы сделали в ходе доклада. У меня есть некоторые вопросы... Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом, дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», — отметил Путин, комментируя доклад Голиковой.

«Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович», — ответила на это вице-премьер, сообщив, что уже проводила совещание по этому поводу.

«Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — резюмировал президент.