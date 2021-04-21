Минтруд объяснил, как получить обещанные Путиным 10 тысяч рублей на школьника

Министр труда России рассказал, что заявление на выплату 10 тысяч рублей на школьника можно подать в электронном виде



«Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника должна быть выплачена по принципам социального казначейства, то есть с подачей одного заявления», — цитирует 21 апреля заявление Антона Котякова «Коммерсант».

По его словам, заявление на выплату можно подать в электронном виде через органы соцзащиты, Пенсионный фонд РФ и многофункциональные центры.

Под действие новой программы поддержки населения подпадают около 17 миллионов человек.