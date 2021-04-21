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Минтруд объяснил, как получить обещанные Путиным 10 тысяч рублей на школьника

Министр труда: Анонсированную в послании президента выплату можно получить подачей одного заявления

Министр труда России рассказал, что заявление на выплату 10 тысяч рублей на школьника можно подать в электронном виде

«Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника должна быть выплачена по принципам социального казначейства, то есть с подачей одного заявления», — цитирует 21 апреля заявление Антона Котякова «Коммерсант».

По его словам, заявление на выплату можно подать в электронном виде через органы соцзащиты, Пенсионный фонд РФ и многофункциональные центры.

Под действие новой программы поддержки населения подпадают около 17 миллионов человек.

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал единовременную детскую выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников, которую стоит ждать уже в середине августа.

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Комментарии (4)

Franklin_Delano_Roosevelt
вы же одобряете повышение пенсионного возраста до 99 лет? тогда распишитесь и получите.... напоминает детскую сказку про мальчиша-плохиша, который сдал своих за бочку варенья и печеньки...
ahiir
Дело чести оппозиционеров - отказаться!
Malyshev73
подкуп избирателей))
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