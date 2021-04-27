FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
74.96р90.47р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
17
Печать

Власти Петербурга рассказали, как будут раздавать президентские 10 тысяч на школьников

В Смольном пообещали, что проблем с выплатой 10 тысяч рублей на школьника в Петербурге возникнуть не должно

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал, как в городе будут претворять в жизнь обещание президента о выплатах на детей школьного возраста. Проблем возникнуть не должно.

«Выплаты по 10 тысяч положены всем учащимся школьного возраста и первоклассникам. И в августе месяце будут соответствующие выплаты сделаны. Никаких проблем в этом нет — у нас существует база данных в системе образования. И на счета граждан — родителей — будут осуществлены выплаты в зависимости от того, сколько в семье детей. Если три ребёнка или первоклассник идёт, то на каждого ребёнка. Предусматривается, чтобы это стало системной ежегодной выплатой», — рассказал он 27 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», в своем послании Федеральному собранию 21 апреля президент Владимир Путин анонсировал единовременную детскую выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников, которую стоит ждать уже в середине августа — прямо перед выборами в Госдуму. В Минтруда уточнили, что выплату можно получить подачей одного заявления. А Госдума немедленно взялась за реализацию обещания — законопроект о ежегодном пособии школьникам внесли в парламент уже через день.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

LiChaBaTa
Банальные подачки нищим.
265893028
Интересно, а как быть 11 классникам, они же ведь тоже хотят "денежку"?
chip1
Президентские, прям из личного кармана достал, отец родной)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний