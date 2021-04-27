Власти Петербурга рассказали, как будут раздавать президентские 10 тысяч на школьников

«Выплаты по 10 тысяч положены всем учащимся школьного возраста и первоклассникам. И в августе месяце будут соответствующие выплаты сделаны. Никаких проблем в этом нет — у нас существует база данных в системе образования. И на счета граждан — родителей — будут осуществлены выплаты в зависимости от того, сколько в семье детей. Если три ребёнка или первоклассник идёт, то на каждого ребёнка. Предусматривается, чтобы это стало системной ежегодной выплатой», — рассказал он 27 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».



Как писала «Фонтанка», в своем послании Федеральному собранию 21 апреля президент Владимир Путин анонсировал единовременную детскую выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников, которую стоит ждать уже в середине августа — прямо перед выборами в Госдуму. В Минтруда уточнили, что выплату можно получить подачей одного заявления. А Госдума немедленно взялась за реализацию обещания — законопроект о ежегодном пособии школьникам внесли в парламент уже через день.

