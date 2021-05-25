Кудрин рассказал, как победить бедность в России

Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам страны может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности в России вдвое в течение трех-четырех лет. Об этом со ссылкой на главу Счётной палаты РФ Алексея Кудрина 25 мая пишут «Известия».



«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — подчеркнул Кудрин.

