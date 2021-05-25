FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +15
73.53р89.69р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
8
Печать

Кудрин рассказал, как победить бедность в России

Глава Счётной палаты РФ предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки

Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам страны может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности в России вдвое в течение трех-четырех лет. Об этом со ссылкой на главу Счётной палаты РФ Алексея Кудрина 25 мая пишут «Известия».

«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — подчеркнул Кудрин.

Он также назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трёх до семи лет, согласно которым пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры (если они проходят по нормам), дачи, участки земли. «Социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учётом сохранения определенной стабильности. Всё-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — подчеркнул глава Счётной палаты.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поставил цель снизить число россиян, живущих за чертой бедности, с нынешних 13,5% до 6,5% к 2030 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (8)

AndrewBarsik
Дня не проходит без того, чтобы кто-нибудь из друзей Большого Пу, не попытался у меня что-нибудь отнять. Логика убойная: раз есть квартира значит ты богат и не имеешь права на льготу по квартплате; если есть автомобиль, значит ты богат и не имеешь права на льготу по транспортному налогу. Сказал бы сразу честно: "мы хотим забирать всё и ни с кем не будем делиться".
Маэстро
Чтобы одним повысить прожиточный минимум, надо другим понизить зажравшийся максимум.
chip1
Господина Кудрина,автора пенсионной реформы, как видно очень заботит имущество россиян получающих выплаты на детей, и движет его не забота о детях и поддержка людей с детьми, а элементарное стремление сэкономить кубышку. Буквально его слова можно понимать там: если у вас есть что продать из имущества, то государство вам не будет помогать и не должно! Что интересно, как и повышение пенсионного возраста, этот персонаж выдает свои иезуитские идеи как благо для россиян.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний