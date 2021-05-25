Кудрин рассказал, как победить бедность в России

Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам страны может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности в России вдвое в течение трех-четырех лет. Об этом со ссылкой на главу Счётной палаты РФ Алексея Кудрина 25 мая пишут «Известия».
«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — подчеркнул Кудрин.
Он также назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трёх до семи лет, согласно которым пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры (если они проходят по нормам), дачи, участки земли. «Социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учётом сохранения определенной стабильности. Всё-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — подчеркнул глава Счётной палаты.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поставил цель снизить число россиян, живущих за чертой бедности, с нынешних 13,5% до 6,5% к 2030 году.