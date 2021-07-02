Президент подписал указ о выплате семьям с детьми

«Произвести в августе — декабре 2021 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей», — сообщается в документе, который 2 июня опубликован на сайте Кремля.



На выплату может претендовать один из родителей ребенка, возраст которого от 6 до 18 лет. Деньги заплатят на каждого ребенка. Также 10 тысяч получат люди с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет или их законный представитель.



Получатели выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября.



В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал единовременную детскую выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников, которую стоит ждать уже в середине августа. Минтруд уже объяснил, как получить обещанные главой государства деньги.

