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Президент подписал указ о выплате семьям с детьми

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в августе — декабре 2021 года. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей.

«Произвести в августе — декабре 2021 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей», — сообщается в документе, который 2 июня опубликован на сайте Кремля.

На выплату может претендовать один из родителей ребенка, возраст которого от 6 до 18 лет. Деньги заплатят на каждого ребенка. Также 10 тысяч получат люди с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет или их законный представитель.

Получатели выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября.

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал единовременную детскую выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников, которую стоит ждать уже в середине августа. Минтруд уже объяснил, как получить обещанные главой государства деньги.

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Комментарии (5)

doorbal_
Кормилец наш! по 140 $ за душу! Школоте небось, остальным не надо. По мороженке купим!
А13579
Всем или только вакцинированным?
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