К перрону поочередно прибывали легендарные старинные машины, обеспечивавшие перевозки во время войны и послевоенный период: паровоз серии О, известный как «Овечка», паровозы серий Э и П36. По словам организаторов мероприятия, это «динамическая экспозиция железнодорожной ретротехники, символизирующая большой вклад работников стальных магистралей в приближение Победы».
Движение паровозов сопровождалось театрализованным представлением с зарисовками о довоенном и военном времени и наступлении мира.
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»