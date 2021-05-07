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«Овечка» и другие паровозы. Витебский вокзал окунулся в прошлое

В Петербурге прошёл парад паровозов

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Витебском вокзале Петербурга 7 мая состоялся парад паровозов.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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К перрону поочередно прибывали легендарные старинные машины, обеспечивавшие перевозки во время войны и послевоенный период: паровоз серии О, известный как «Овечка», паровозы серий Э и П36. По словам организаторов мероприятия, это «динамическая экспозиция железнодорожной ретротехники, символизирующая большой вклад работников стальных магистралей в приближение Победы».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Движение паровозов сопровождалось театрализованным представлением с зарисовками о довоенном и военном времени и наступлении мира.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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