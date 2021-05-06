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Премьера в Театре Ленсовета: «Колымские рассказы» о жизни заключенных Севвостлага

10 мая на Малой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Колымские рассказы». Актер Марк Овчинников («Комната Шекспира», «Русская матрица») выступил здесь не только в привычной роли исполнителя, но и в качестве автора инсценировки.

Фото: предоставлено театром
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Для моноспектакля был выбран цикл рассказов и очерков Варлама Шаламова о жизни заключенных одного из многочисленных филиалов ГУЛАГа — Севвостлага. Текст сложен не только для эмоционального восприятия, но и для сценической реализации. Более двух лет Марк Овчинников вместе с режиссером Максимом Фоминым, художником-постановщиком Николь Кламперт и саунд-дизайнером Данилой Сергиенко искал театральную форму, конгениальную шаламовскому литературному языку.

В результате появился спектакль, лишенный пафоса, излишней суеты и надрыва, строящийся как скупой и доверительный разговор про ад, который сами же люди и организовали на этой земле, про человеческую низость и способность к самопожертвованию, про слабость и благородство, про хрупкость и расчеловечивание.

Музыкальной основой «Рассказов» послужат произведения композитора Всеволода Задерацкого, который провел в лагерях почти три года, но занятия музыкой не оставил даже в этих обстоятельствах.

Начало в 14:00.

16+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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Комментарии (2)

Стёпа Ягодкин
Очередной антисоветский пасквиль...
виктор эммануил
Великий человек,Великая книга.Но не представляю,как ЭТО можно поставить. Один опыт,по моему неудачный,к тому же с заимствованиями из других авторов был -сериал "Завещание Ленина".Тем более интересно,надо посмотреть.
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