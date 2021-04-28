23 июня — правовая дискуссия «Интеллектуальное право 2021»

Дата: 23 июня 2021 года
Время: 12:00 — 17:00
Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.
Темы к обсуждению:
1. Цифровое право.
a. Интернет-право.
b. Защита персональных данных.
c. Регулирование в сфере связи.
2. Патентное право.
a. Патенты и полезные модели.
b. Товарные знаки.
c. Параллельный импорт.
3. Авторские и смежные права.
a. Управление и защита.
b. Служебные произведения.
4. Репутационная защита.
a. Честь и достоинство.
b. Деловая репутация.
c. Клевета.
5. Налогообложение ИС.
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков, +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru