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23 июня — правовая дискуссия «Интеллектуальное право 2021»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей государственных регуляторов, судей, владельцев и пользователей интеллектуальной собственности, экспертов в области патентного, авторского и смежных прав, а также регулирования в сфере цифровых технологий и персональных данных, на XI правовую дискуссию «Интеллектуальное право 2021».

Фото: https://pixabay.com
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Дата: 23 июня 2021 года

Время: 12:00 — 17:00

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы к обсуждению:

1. Цифровое право.

a. Интернет-право.

b. Защита персональных данных.

c. Регулирование в сфере связи.

2. Патентное право.

a. Патенты и полезные модели.

b. Товарные знаки.

c. Параллельный импорт.

3. Авторские и смежные права.

a. Управление и защита.

b. Служебные произведения.

4. Репутационная защита.

a. Честь и достоинство.

b. Деловая репутация.

c. Клевета.

5. Налогообложение ИС.

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

 

План мероприятий
Фото: https://pixabay.com

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