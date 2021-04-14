30 апреля — круглый стол «Приемная кампания-2021. К чему готовиться абитуриентам?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие изменения при приеме в вузы по сравнению с прошлыми годами являются наиболее важными?
- Будет ли ощущаться влияние пандемии на приемную кампанию в этом году?
- Будет ли меньше количество абитуриентов, а значит, и конкурс?
- Возможность подать заявления в 5 вузов на 10 специальностей — не будет ли путаницы?
- Онлайн-технологии в приеме: в чем плюсы и минусы?
- Нужны ли вузам собственные дополнительные испытания?
- Готовы ли абитуриенты платить за образование? Особенности приема на внебюджетные места. Будет ли расти стоимость?
- Онлайн-обучение в вузах: необходимость или тренд времени?
- Самые перспективные специальности — с очень большим запросом от бизнеса и предприятий, но с острой нехваткой специалистов. На кого нужно набирать/учиться уже сейчас, чтобы выиграть в будущем?
- Какие новые направления и специальности появились сегодня в образовании? Какие из них можно назвать профессиями будущего?
- Обучение за рубежом — сократила ли пандемия возможности абитуриентов
Будущие абитуриенты еще готовятся сдавать ЕГЭ, но уже присматриваются к университетам, институтам и академиям, куда будут поступать летом. Между тем, в сентябре 2020 года вступили в силу новые правила приема в вузы, и ощутить перемены можно будет на практике только в рамках приемной кампании 2021 года. Накладывает свой отпечаток и коронавирус. Об особенностях приема в вузы в 2021 году поговорим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются представители вузов, организаций дополнительного образования, курсов подготовки к ЕГЭ, повышения квалификации, профориентации и эксперты
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77 (пн-пт с 10.00 до 18.00), a.petrova@fontanka.ru