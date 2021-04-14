FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.25р91.92р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
Печать

30 апреля — круглый стол «Приемная кампания-2021. К чему готовиться абитуриентам?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Приемная кампания-2021. К чему готовиться абитуриентам?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие изменения при приеме в вузы по сравнению с прошлыми годами являются наиболее важными?
  • Будет ли ощущаться влияние пандемии на приемную кампанию в этом году?
  • Будет ли меньше количество абитуриентов, а значит, и конкурс?
  • Возможность подать заявления в 5 вузов на 10 специальностей — не будет ли путаницы?
  • Онлайн-технологии в приеме: в чем плюсы и минусы?
  • Нужны ли вузам собственные дополнительные испытания?
  • Готовы ли абитуриенты платить за образование? Особенности приема на внебюджетные места. Будет ли расти стоимость?
  • Онлайн-обучение в вузах: необходимость или тренд времени?
  • Самые перспективные специальности — с очень большим запросом от бизнеса и предприятий, но с острой нехваткой специалистов. На кого нужно набирать/учиться уже сейчас, чтобы выиграть в будущем?
  • Какие новые направления и специальности появились сегодня в образовании? Какие из них можно назвать профессиями будущего?
  • Обучение за рубежом — сократила ли пандемия возможности абитуриентов

Будущие абитуриенты еще готовятся сдавать ЕГЭ, но уже присматриваются к университетам, институтам и академиям, куда будут поступать летом. Между тем, в сентябре 2020 года вступили в силу новые правила приема в вузы, и ощутить перемены можно будет на практике только в рамках приемной кампании 2021 года. Накладывает свой отпечаток и коронавирус. Об особенностях приема в вузы в 2021 году поговорим на круглом столе.

К участию в круглом столе приглашаются представители вузов, организаций дополнительного образования, курсов подготовки к ЕГЭ, повышения квалификации, профориентации и эксперты

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77 (пн-пт с 10.00 до 18.00), a.petrova@fontanka.ru

 

План мероприятий

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний