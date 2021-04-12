В Центральном районе Петербурга от жителей загородили забором двор возле консульства Турции, а с лицевой стороны установили ограждения, мешающие парковаться. Это все ради безопасности.

О проблеме «Фонтанке» 12 апреля рассказал активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. По его словам, в историческом районе Пески на 7-й Советской улице, 24, общедоступный двор, окруженный жилыми домами, стал закрыт для петербуржцев. Раньше, несмотря на внутридворовую «пустоту», там можно было заняться спортом, выйти с собакой или просто прогуляться. Проход во двор со стороны консульства также был открыт, и можно было быстро попасть к домам, находящимся во дворе между 7-й Советской и 8-й Советской.



В конце 2020 года проход закрыли, внутри двора установили забор, спилили несколько деревьев и поставили металлический забор, говорит Костров. И теперь не только въезд оказался недоступен, но и две трети двора. На этом дело не закончилось. На оставшийся участок в общедоступной зоне пригнали технику и стали класть асфальт. Местные подозревают, что на ровном дорожном полотне после завершения работ будут парковаться машины с красными номерами.

Внутридворовая территория 7-й Советской улицы, 24 Фото: Ярослав Костров Внутридворовая территория 7-й Советской улицы, 24 Фото: Ярослав Костров Парковка у консульства Турции Фото: Ярослав Костров Поделиться Поделиться







У главного входа в консульство появились ограждения, чтобы люди не парковались возле него. Несмотря на то, что здание находится в ведении консульства, прилегающая территория принадлежит городу. «Непонятно, почему турки расширяют свои владения», — негодуют местные. Однако, как пояснили в Смольном, «застолбить» за собой парковку или двор консульство может ради безопасности.

В комитете по внешним связям «Фонтанке» заявили, что внутридворовая территория здания ограждена металлическим забором и используется консульством в целях «принятия защитных мер по обеспечению безопасности консульского учреждения и помещений консульского учреждения». Это позволяет статья 59 Венской конвенции о консульских сношениях.

