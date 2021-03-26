Инвесторы смогут торговать конвертируемыми еврооблигациями Telegram на Петербургской бирже

По данным издания, торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2 при номинале бумаги в тысячу долларов с 10:00 до 18:40 по Москве, доходность к погашению составит примерно 6,3%. Один из спикеров издания — представитель биржи отметил, что все сделки будут заключаться и рассчитываться с участием центрального контрагента — расчетно-клиринговой инфраструктуры дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», являющейся центральным контрагентом.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что инвесторы вложили в Telegram более миллиарда долларов после того, как компания разместила пятилетние бонды под 7% годовых. Крупнейшими инвесторами предположительно стали суверенные фонды ОАЭ Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners.

Глава управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов считает, что запуск торгов привлечет дополнительное внимание инвесторов к Telegram, так как облигации компании — это не только элемент имиджевой составляющей, но и возможность разместить валютные активы с доходностью 6–7% годовых.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов полагает, что даже квалифицированные инвесторы склонны покупать ценные бумаги лишь из-за громкого имени, не осознавая всех рисков. Буйволов отметил, что необходимо смотреть на доходность, с которой начнут продаваться активы, чтобы осознать, насколько они интересны для инвестирования по соотношению риск/доходность.