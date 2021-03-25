Идеи петербургского профессора Матвеева потянули на уголовное дело. В его словах о Холокосте услышали реабилитацию нацизма

Как сообщает областная прокуратура 25 марта, материалы прокурорской проверки следствие оформило в уголовное дело по части 1 статьи 354.1 — «Реабилитация нацизма». По версии следствия, Матвеев отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси (Ось — это военно-политический альянс нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии).

Попытка объяснить свой взгляд на Холокост уже стоила ему места в одном из вузов Петербурга.

«В ходе выступления один из лекторов в утвердительной форме сообщил слушателям вебинара, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал Холокост «мифом» и «выдумкой», — напоминают в прокуратуре подробности вебинара от 21 января, на котором педагогов готовили к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица.

Почётный работник высшего профессионального образования Владимир Матвеев подробно объяснил свою позицию в интервью «Фонтанке». После всплеска внимания он попал в реанимацию.

В конце февраля стало известно, что профессор уволен из Экономического университета в Петербурге. О прекращении его работы в других учебных учреждениях пока не сообщалось. Матвеев, в том числе, является сотрудником филиала Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.