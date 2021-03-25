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Идеи петербургского профессора Матвеева потянули на уголовное дело. В его словах о Холокосте услышали реабилитацию нацизма

Проверка вебинара для учителей Ленобласти, главным героем которой стал профессор Владимир Матвеев, закончилась возбуждением уголовного дела.

Попытка объяснить свой взгляд на Холокост уже стоила ему места в одном из вузов Петербурга.

Как сообщает областная прокуратура 25 марта, материалы прокурорской проверки следствие оформило в уголовное дело по части 1 статьи 354.1 — «Реабилитация нацизма». По версии следствия, Матвеев отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси (Ось — это военно-политический альянс нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии).

«В ходе выступления один из лекторов в утвердительной форме сообщил слушателям вебинара, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал Холокост «мифом» и «выдумкой», — напоминают в прокуратуре подробности вебинара от 21 января, на котором педагогов готовили к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица.

Почётный работник высшего профессионального образования Владимир Матвеев подробно объяснил свою позицию в интервью «Фонтанке». После всплеска внимания он попал в реанимацию.

В конце февраля стало известно, что профессор уволен из Экономического университета в Петербурге. О прекращении его работы в других учебных учреждениях пока не сообщалось. Матвеев, в том числе, является сотрудником филиала Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

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Комментарии (11)

265040341
.... вроде он всё разложил по полочкам, привёл данные ... но некоторых видать они очень не устраивают.
f0ntan
Но из главного вуза страны, куда сейчас стремятся поступить все школьники-аитуриенты - РАНХИГС - он не уволен
Матвеев специалист и опирается он на факты, архивы и знания.
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