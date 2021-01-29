Преподаватель РАНХиГС, усомнившийся в Холокосте, попал в реанимацию в Петербурге

Петербургский профессор Владимир Матвеев, после публичного отрицания Холокоста угодивший в новостную повестку, госпитализирован. В ночь на 29 января он перенёс операцию и пока остаётся в реанимационной палате.



Как подтвердил «Фонтанке» сам Матвеев, его состояние резко ухудшилось накануне вечером, скорая доставила профессора в больницу. «Ночью сделали операцию, сердце отремонтировали. Теперь предстоит трудиться дальше», — сообщил он, отметив, что «действительно, довели».



Профессор кафедры бизнес-информатики факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС Владимир Матвеев не покидает новости после того, как стали известны подробности вебинара для учителей. Выступая на нём, почётный работник высшего профессионального образования Матвеев усомнился в Холокосте.

