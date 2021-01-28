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Главы еврейской общины Петербурга просят прокуратуру расследовать вебинар для педагогов с отрицанием Холокоста

Главы еврейской общины Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и Марк Грубарг обратились в комитет по образованию и прокуратуру в связи с вебинаром для работников образования, где преподаватель РАНХиГС Владимир Матвеев публично отрицал Холокост.

«Отрицание Холокоста в России — уголовное преступление, подпадающее под статью о реабилитации нацизма, — цитирует 28 января главного раввина Петербурга Певзнера пресс-служба Большой хоральной синагоги. — Мы подаем заявление в прокуратуру. Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован и виновный понесет заслуженное наказание. Также мы обратились в администрацию губернатора и в Комитет по образованию Ленобласти с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего и не допустить повторения подобных ситуаций в будущем».

Раввины недоумевают, «как человек из России может отрицать события Холокоста», не говоря уже о призывах к такому учителей школ, ведь это оскорбление «для всего человечества». Решение руководства РАНХиГС уволить Матвеева он одобрил.

«Каждый человек вправе высказывать в частном порядке любые мнения. Например, о том, что земля плоская. Но заявление, что «Холокост является мифом», было сделано на площадке образовательного учреждения, призванного формировать у педагогов представление о том, как преподавать ту или иную тему подрастающему поколению», — прокомментировал Грубарг. Он обратил внимание, что раньше не настаивал на введении отдельного закона, предписывающего уголовную ответственность именно за отрицание Холокоста, потому что есть статья 354.1 «Реабилитация нацизма», однако теперь его мнение изменилось.

«Создавшаяся ситуация показывает, что такой закон нужен и нам», — сказал председатель еврейской общины Петербурга.

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге прославился профессор кафедры бизнес-информатики факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Стало известно, что в середине января на вебинаре с учителями Ленинградской области «доктор технических наук» заявил про Холокост такое, что по действующим российским законам и не напечатать в СМИ. «Фонтанка» рискнула поговорить с профессором Матвеевым.

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Комментарии (23)

2356897676
забурлило дерьмо
260551481
Среди мифов XX века, созданных мировой закулисой, миф о «холокосте», о

том, что 6 миллионов евреев были якобы уничтожены в газовых камерах во

вторую мировую войну, внедряется в массовое сознание с особой

настойчивостью. Его цель - представить дело таким образом, будто именно

еврейский народ пострадал больше всех других и поэтому остальные народы

обязаны испытывать чувство вины, каяться и платить возмещение. В конечном

итоге миф о «холокосте» это преступление перед христианством, перед

человечеством, перед Россией и, наконец, перед самим еврейским народом. В

самом деле, создатели этого мифа кощунственно заявляют, что «холокост» есть

опровержение Христа, ибо «лишения и страдания Христа несопоставимы» со

страданиями евреев во второй мировой войне. В таком случае «Христос есть

ложь, и не от него придет спасение», а от иудейства, как бы ставшего

благодаря «холокосту» коллективным мессией.
Postman
Человек имеет право на свои взгляды и толкование того или иного момента истории. Пусть у себя в Израиле возмущаются, какое им дело до России?
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