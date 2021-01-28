Главы еврейской общины Петербурга просят прокуратуру расследовать вебинар для педагогов с отрицанием Холокоста

«Отрицание Холокоста в России — уголовное преступление, подпадающее под статью о реабилитации нацизма, — цитирует 28 января главного раввина Петербурга Певзнера пресс-служба Большой хоральной синагоги. — Мы подаем заявление в прокуратуру. Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован и виновный понесет заслуженное наказание. Также мы обратились в администрацию губернатора и в Комитет по образованию Ленобласти с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего и не допустить повторения подобных ситуаций в будущем».

Главы еврейской общины Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и Марк Грубарг обратились в комитет по образованию и прокуратуру в связи с вебинаром для работников образования, где преподаватель РАНХиГС Владимир Матвеев публично отрицал Холокост.

Раввины недоумевают, «как человек из России может отрицать события Холокоста», не говоря уже о призывах к такому учителей школ, ведь это оскорбление «для всего человечества». Решение руководства РАНХиГС уволить Матвеева он одобрил.

«Каждый человек вправе высказывать в частном порядке любые мнения. Например, о том, что земля плоская. Но заявление, что «Холокост является мифом», было сделано на площадке образовательного учреждения, призванного формировать у педагогов представление о том, как преподавать ту или иную тему подрастающему поколению», — прокомментировал Грубарг. Он обратил внимание, что раньше не настаивал на введении отдельного закона, предписывающего уголовную ответственность именно за отрицание Холокоста, потому что есть статья 354.1 «Реабилитация нацизма», однако теперь его мнение изменилось.

«Создавшаяся ситуация показывает, что такой закон нужен и нам», — сказал председатель еврейской общины Петербурга.