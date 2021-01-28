«Холокост — это ритуал». Петербургский профессор усомнился в трагедии еврейского народа

Фото: личная страница В. В. Матвеева во «ВКонтакте»

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге прославился профессор кафедры бизнес-информатики факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Стало известно, что в середине января на вебинаре с учителями Ленинградской области «доктор технических наук» заявил про Холокост такое, что по действующим российским законам и не напечатать в СМИ.



27 января в пресс-службе филиала РАНХиГС заявили, что «опубликованные высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения», руководство института «считает неприемлемым продолжение Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС». «Фонтанка» рискнула поговорить с профессором Матвеевым. Почётный работник высшего профессионального образования работодателям намекает на цензуру, а своих критиков называет необразованными людьми.

— Владимир Владимирович, действительно был такой семинар, где вы рассказывали учителям, что газ «Циклон Б» был нужен нацистам для дезинфекции?

— Николай, у меня столько звонков! Столько звонков! Столько!

— Было бы странно, если бы на ваши фразы про Холокост не последовало реакции…

— Что мы хотим услышать?

— Лучше правду. Но начнём с вашего отношения к происходящему. К реакции на ваши призывы к учителям Ленобласти. Вы понимаете, что происходит сегодня?

— Что происходит? Не только в нашей стране, но и везде сегодня происходит депрофессионализм. Люди, вроде бы говоря на словах как бы русского происхождения, не понимают, не формируют у себя адекватный образ явления, процесса, объекта и так далее. Они говорят на формальном языке. Это и есть необразованность. Нет образа. Какой-то авторитет где-то что-то сказал, начинают все повторять. Идёт ядерная реакция. Ядерный взрыв.



— То есть ваши рассуждения про Холокост неправильно поняли?

— Что значит «правильно поняли»? Нет образованности у людей. Всегда для того, чтобы описать какой-либо процесс либо явление, всегда нужно первоначально понимать базовые понятия. К величайшему сожалению, мы с вами находимся в периоде информационной войны, которая имеет разные формы, поэтому существует манипуляция людьми, их сознанием с учётом неправильного применения понятийного аппарата. А дальше находится некий авторитет, который даёт свою трактовку, а люди, не умеющие мыслить, повторяют его слова.

— Я слышал ваши цитаты. Как человека, который был в Аушвице, меня они удивили. Ваши высказывания о газовых камерах. Что не так с моим понятийным аппаратом, если я знаю, что вы не правы?

— Если вы имеете хотя бы среднее образование в рамках средней школы, и вы проходили физику и химию, то вы должны знать действие различного рода средств, в том числе и газовых. Как военный, я имею подготовку как в военном училище (в справке на сайте РАНХиГС сказано, что в 1976 году Матвеев окончил с отличием Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники по специальности «Электронные вычислительные машины и средства автоматизации». — Прим. ред.), так и в военной Академии (в 1993 году окончил Военную командную Краснознаменную академию ПВО им. Г. К. Жукова по специальности «Командно-штабная, оперативно-тактическая». — Прим. ред.). Я тесным образом занимался вопросами защиты от радиационной, в том числе химической, опасности. Вы понимаете, что любой газ имеет предназначение? Газ «Циклон Б», который был в концлагерях, был зарегистрирован ещё в 1924 году. Есть лицензия на его производство. Он был зарегистрирован как газ защиты от паразитов. От паразитов! Если мы говорим о газовых камерах, то зондер-команды, которые выносили трупы, все бы там позаражались. Как вы знаете, вооружённые силы применяют химкомплекты, противогазы и так далее. В том виде, в котором камера называется газовая, а вы можете зайти на сайт тюрем Америки, где применяется смертная казнь, в том числе в газовых камерах, вы увидите, какая там сложная система. Сложная. Здесь же помещение, без какой-либо вентиляции, без специального приспособления, какая-то там бытовка называется газовой камерой, откуда зондер-команды выносят трупы без всяких средств защиты. Возьмите архивы Министерства обороны Российской Федерации. Там других видов газа не обнаружено. А ведь есть удушающие газы, газы нервнопаралитического действия. Они используются как боевые!



— Вы утверждаете, что известная информация про количество жертв Холокоста в Европе в годы Второй мировой войны — это выдумка? У вас есть историческое образование, чтобы заниматься такой аналитикой?

— У меня есть архивные данные. Данные с двух сторон. Те архивы, которые были захвачены Красной армией при освобождении концлагерей. В настоящее время министром обороны РФ Сергеем Кужугетовичем Шойгу они опубликованы. Он рассекретил официально. И показал, что за весь период войны через Аушвиц прошло 380 000 всех. Приблизительно такие же данные даёт германская сторона, которая суммирует по всем концентрационным лагерям. Цифра сходится приблизительно. И это цифры официальные. Вы не найдёте нигде в Европе никаких могильников, где вы обнаружите останки 6 миллионов.

— Мне и не нужно пересматривать решения Нюрнбергского трибунала, где это записано. Вы были лично на территории бывших концлагерей нацистов?

— Да.

— Какие вы посетили?

— Освенцим (концлагерь назывался не Освенцим, а Аушвиц-Биркенау. — Прим. ред.).



— И после этого вы говорите, что там не было газовых камер? И не знаете, что трупы сжигались?

— Я не говорю. Я ссылаюсь на архивные данные. Я в этот период не жил, как и вы. Мы не являемся свидетелями. Но если даже комендант Освенцима Хёсс, когда ему задали вопрос, сколько прошло через лагеря, сказал «я не знаю, это находится в архивах», то я ссылаюсь на другого нациста, который не попал под трибунал, а вовремя иммигрировал в Аргентину. И он говорит, что была поставлена задача организовать иммиграцию в Палестину для создания нового государства шести миллионов. Эта цифра была озвучена ещё в XIX столетии. А потом в печати этот проект неоднократно публиковался. И в 1938 году было заключено соглашение о создании нового государства, это территория, население и плюс ресурс материальный для создания такого государства. Задача была не в уничтожении. Хотя геноцид был. Я же не говорю, что его не было. Был фантастический геноцид! Но Холокост — это ритуал. Люди, когда не знают базовые понятия, начинают путаться и эмоционировать. Конечно. Геноцид был.



— Вы апеллировали к учителям и призывали «опираться на интеллект и понимание». На знания можно уже не опираться?

— На 27 января приходятся две даты. Первая — день воинской славы — День полного освобождения от блокады Ленинграда. И на этот же день, только через 10 лет, был учреждён День памяти жертв Холокоста. Учителя задали вопрос. У них классный час 27 января. Что им делать? Оттуда и пошло. Соответственно, с учётом новых поправок в Конституцию России, если вы почитаете, существует верховенство Конституции Российской Федерации. Учителя меня спрашивают: «Нам нарушать Конституцию и выполнять рекомендации Федерального агентства по делам национальностей? Либо мы вправе провести День памяти защитников Ленинграда? Память о наших защитниках — идея, объединяющая все народы и все этносы и все национальности на территории РФ. Общая идея. Актуальность в чём состоит?

— Я задал простой вопрос. Про опору на знания…

— А я просто ответил. Или вы не слышите?

— Вы призвали учителей делать выбор между памятью жертв блокады Ленинграда и памятью жертв Холокоста, опираясь на интеллект и понимание. Меня удивляет, что вы не предлагаете оперировать фактами. Не говоря уже о том, насколько вообще нравственна постановка вопроса выбора в данном случае.



— Что такое интеллект?

— Интеллект — это в том числе способность к критическому мышлению на основе памяти.

— Нет. Это способность формировать новые информационные выкладки на основе имеющейся информации. Соответственно, если дать данные, то можно установить причинно-следственные связи. Причинно-следственные связи, как элемент системного мышления.

— И вы эти причинно-следственные связи формируете в общении со школьными учителями?

— Я специалист. С одной стороны, моя докторская диссертация по новой теории безопасности. А с другой стороны специальность «системный анализ, управление и обработка информации». Поэтому я себя считаю специалистом в данной области. И я применил системный подход в изложении данных событий.

— В СПбГЭУ сегодня заявили, что вам грозит увольнение. «Я выступал бы за самые строгие вещи, вплоть до ухода из университета, потому что это искажение многих исторических фактов — непозволительно педагогу и любому человеку», — сказал ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев. Ответите коллеге?

— Это ректор. Он субъект управления. Увольнение может быть по веским причинам. И если я нарушил какой-то закон, то в первую очередь должны быть поданы заявления в следственные органы. Но на какое нарушение? Получается, что они нарушают статью 29 Конституции. Любое увольнение — это нарушение Конституции РФ. Я не думаю, что помощники ректора ему не подскажут, что если такое произойдёт, то ректор пойдёт против Конституции.

— Вас перспектива остаться без работы не пугает?

— Меня пугает позиция нечестности, неправдивости и невозможности отстаивать эту позицию. Считаю себя специалистом в вопросах национальной безопасности, мне известны многие различного рода процессы. Этот же процесс на самом деле мелочовка. Но если мы хотим воспитать адекватное молодое поколение, объединить наш народ вокруг идеи, то мы не должны просто так отказываться от своей объединяющей идеи. У нас из идей осталась только победа в Великой Отечественной войне.

— Мне несколько человек сегодня сказали, что, когда услышали вашу речь для учителей, то первая реакция у них была «дать в морду». Вторая — пошёл писать заявление в СК. Какая реакция вас устроила бы больше?

— Дело в том, что это дремучие люди. Люди, у которых полное отсутствие интеллекта. Такие люди ничем не отличаются от каких-то четвероногих. Поэтому реагировать на их высказывания я бы посчитал для себя унизительным.

— То есть угроза быть привлечённым к уголовной ответственности по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» вас не пугает? Именно об этом написал руководителю Главного следственного управления СК РФ по Петербургу депутат Борис Вишневский.

— Что такое нацизм?

— Государственная идеология нацистской Германии, которая привела к уничтожению людей по национальному признаку.

— Вот видите! Опять сталкиваемся с непониманием базовых понятий. Я не отрицаю геноцид со стороны фашистской Германии против различных национальностей и этносов. Я этого не отрицаю. В том числе и против евреев. Я отрицаю наличие явления Холокост. И если Вишневский не различает эти понятия, то, соответственно, применить данную статью невозможно. Нацизм был.

— Ок. Реабилитации нацизма вы в своих речах не видите. Но есть и другие статьи в УК. Сама по себе дискуссия, которую вы вели, её тональность для многих выглядит как «возбуждение ненависти либо вражды, либо унижение достоинства человека или группы лиц по национальному признаку», статья 282 УК РФ.

— Какого человека?

— А это важно, какого именно человека? Ведь все люди равны.

— Все равны. Есть родовое происхождение. Это этнос. На самом деле, все равны. Но когда существуют дальше различного рода религиозные объединения, конфессии, у них есть свои священные писания. Есть свои механизмы. Есть свои ритуалы. Мы же в подавляющем большинстве христиане. Не просто христиане, а православные. У нас свои ритуалы. Жертвоприношения у нас нет. У других есть. Мы же к этому относимся по крайней мере не агрессивно.

— Вы же не религиовед! Кстати, ваши диссертации не могут найти. Ни докторскую, ни кандидатскую. Как так вышло?

— Что это значит? У меня они защищены. Утверждены Высшей аттестационной комиссией. Прошло 10 лет. Соответственно, эти диссертации закрытые. И когда «Диссернет» пытается их найти, они пытаются найти какую-то очередную грязь. (Смеётся.)

— Вы считаете, что грязи тут нет?

— Я разработал новую теорию по безопасности.

— Страшно за последствия практического применения ваших теорий…

— А моя теория применена непосредственно, в том числе и в новой военной доктрине. Применяется в настоящее время при рассмотрении вопросов и военной, и экономической, и информационной безопасности.

— Как интересно. Я когда утром до вас дозвонился в первый раз, вы меня пристыдили, что принимаете экзамены и не можете идти в ущерб образовательному процессу. Если вам студент скажет, что Холокост был, вы ему какую оценку поставите?

— Эта тема — не предмет моей области работы со студентами. Я на том общении выступал как главный редактор журнала «Национальная безопасность. Стратегическое планирование». Никакого отношения эта моя общественная деятельность не имеет к образовательным учреждениям. Я был приглашён не как профессор вуза, а как главред. Я не имел отношений с учителями в рамках учебных программ. Поэтому вообще непонятно, какое отношение к лицензированию моей общественной и пропагандистской деятельности имеют учебные заведения. Я не должен у кого-то из них брать рецензию. Это моя научная позиция. Позиция отстаивается в научных дискуссиях. Если кто-то увидит нарушение закона, УК, Конституции — пожалуйста, пусть подают в органы.

— Что вы можете ответить людям, которые говорят, что вы мракобес и антисемит?

— Те, кто говорят «антисемиты», опять-таки, не владеют родным языком. Семиты — носители языка. Это не родовое происхождение, это не отношение к религиозной конфессии. Это носители языка. И семитами могут быть как евреи, так и арабы и другие этносы. Не разбираются люди в терминах! Необразованность порождает вот такие… Не хочу сказать скандалы. Но недопонимание.

— Масштаб возмущения и реакция ваших разных работодателей — это демонстрация степени необразованности?

— Вполне. Подписываюсь под этими словами. В чём заключается образование? Образ! Если дать информацию, подбирается понятийный ряд в виде слов, и должно быть адекватное соответствие нового образа. Если этого не происходит, это есть необразованность.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

