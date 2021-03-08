Учёные поспорят о том, почему погибли динозавры

Кажется, что в последние годы перевес на стороне «катастрофистов»: в район полуострова Юкатан прилетело небесное тело (до сих пор дискутируется, какое именно) диаметром 10 км. Падение вызвало цунами, пожары. Пыль надолго заслонила Солнце — динозавры и многие другие существа не пережили глобального похолодания. Есть и другой кандидат в катастрофические причины вымирания — повышенная вулканическая активность: тоже выбросы в атмосферу, тоже похолодание. Но была ли гибель более-менее быстрой или растянулась на тысячелетия? То, что одни виды животных сменяются другими, — нормальный эволюционный процесс. И по некоторым данным, разнообразие видов динозавров снижалось вполне постепенно. Ненормально было лишь то, что на смену вымирающим не появлялись новые виды. Возможно, виной тому экологические изменения? Но, возможно, к экологическим переменам динозавры адаптировались бы, не добей их какая-то катастрофа?

