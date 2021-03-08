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Учёные поспорят о том, почему погибли динозавры

65 млн лет назад вымерли динозавры, но что было причиной — катастрофа или постепенные экологические изменения? 14 марта в эфире «Архэ» взвесят аргументы в пользу того и другого. Слушаем бесплатно. 12+

Фото: SPAVPM, pixabay.com/
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Кажется, что в последние годы перевес на стороне «катастрофистов»: в район полуострова Юкатан прилетело небесное тело (до сих пор дискутируется, какое именно) диаметром 10 км. Падение вызвало цунами, пожары. Пыль надолго заслонила Солнце — динозавры и многие другие существа не пережили глобального похолодания. Есть и другой кандидат в катастрофические причины вымирания — повышенная вулканическая активность: тоже выбросы в атмосферу, тоже похолодание. Но была ли гибель более-менее быстрой или растянулась на тысячелетия? То, что одни виды животных сменяются другими, — нормальный эволюционный процесс. И по некоторым данным, разнообразие видов динозавров снижалось вполне постепенно. Ненормально было лишь то, что на смену вымирающим не появлялись новые виды. Возможно, виной тому экологические изменения? Но, возможно, к экологическим переменам динозавры адаптировались бы, не добей их какая-то катастрофа?

В онлайн-дискуссии 14 марта «Гибель динозавров: экологические изменения или катастрофа?» точку зрения «катастрофистов» будет защищать доктор биологических наук, представитель СПбГУ Павел Скучас. Отстаивать сторону «экологистов» будет доктор биологических наук, представитель МГУ Андрей Журавлёв. Запланирована трансляция. Начало в 19:00. Подробности на страничке «Архэ» во «ВКонтакте».

Александра Шеромова

Фото: SPAVPM, pixabay.com/

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