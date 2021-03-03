Что-то не так с этой безработицей. Большинство получавших пособие в Петербурге раньше нигде официально не работали

Большая часть петербуржцев, подавших в 2020 году заявление на пособие по безработице, до этого никогда не были официально трудоустроены. Эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР), опубликовавшего 3 марта свои исследования, считают, что речь идёт о легализации теневого сектора рынка труда.
Наиболее многочисленная группа жителей Петербурга, вставших в 2020 году на учёт как безработные, — молодые женщины в возрасте 25–35 лет. Их в ЦПУР насчитали в итоге 23,2% от всех, чьи заявления на бирже были удовлетворены и кто получал пособие. Мужчин того же возраста было почти вдвое меньше — всего 12,4%. Примечательно, что в предыдущие годы самыми большими группами безработных были горожане куда более почтенного возраста. Так, в 2019 году в лидерах значились петербуржцы от 35 до 45 лет, а годом ранее — и вовсе 45–55 лет.
При этом наибольшее количество регистрируемых на бирже граждан отмечали, что ранее они никогда не были трудоустроены. С апреля по ноябрь, отмечают в ЦПУР, их доля достигала 50% от числа всех обратившихся. Лишь следующей за ними группой были те, кто действительно лишился работы в разгар кризиса — в месяц обращения или в предыдущий месяц.
«Это означает, что существенным источником прироста регистрируемой безработицы мог выступить сектор неформальной занятости (временная и сезонная подработка, фриланс, оказание разовых услуг — такси, ремонт, уход за ребёнком, репетиторство и
Пик числа официальных безработных пришелся в Петербурге на сентябрь, когда их количество составляло 107,8 тысячи человек, сообщал Петростат. Из них 101,4 тысячи получали пособия по безработице. К концу января количество безработных сократилось до 81,5 тысячи человек, пособия получали лишь 34,6 тысячи.
Максимальное возможное пособие для тех, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса, в 2020 году составляло 12 130 рублей. Его можно было получить, если официальный размер зарплаты превышал 16 173 рубля — официальная формулировка размера выплат такова: сохранение 75% заработка, но не более 12 130 рублей. Ещё по 3 тысячи рублей в разгар пандемии добавлялось учтённым безработным на каждого ребёнка. Минимальной суммой выплат на период пандемии стали 5 000 рублей. В 2021 году максимальный размер сохранился — его можно получать в течение трёх первых месяцев, а затем ещё три месяца — по 5 тысяч. Минимальный же размер выплат сейчас составляет 1 500 рублей.