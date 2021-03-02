Инновационные проекты для космоса, в науке и технике начали принимать на конкурсе «Моя страна — моя Россия»

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» 1 марта дали старт XVIII сезону всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который в этом году посвящен космосу, науке и технике. На официальном сайте проекта открыли прием проектов по 17 номинациям. Культурные, образовательные, технические и социально-экономические инициативы, претендующие на поддержку, ждут до 12 мая.

Конкурс проходит в двух возрастных категориях: 14–17 лет, а также 18–35 лет. Есть отдельная номинация для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, — от них ждут проекты по части развития экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между странами, создания межгосударственных и общественных программ.

«Конкурс вырос из студенческой инициативы и за годы своей реализации стал одним из крупнейших просветительских проектов страны, — сказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе заседания оргкомитета конкурса. — Участвуя в конкурсе, студенты, молодые специалисты и сотрудники университетов находят поддержку своим исследованиям. Мы видим результаты этой работы на примере победителей прошлых сезонов, чьи научные разработки нашли свое применение в жизни». Среди успешно реализованных инициатив разных лет, по данным организаторов, — разработка цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции эндопротезирования и проекты по совершенствованию работы оборудования ТЭК, позволяющие снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Еще одна необычная номинация конкурса в этом году — детская: «Сказки о космосе». «Свои сказки и рисунки смогут представить ребята до 13 лет без нижнего возрастного ограничения, — прокомментировала ее появление руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия» проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова. — Почему это важно? Из мечты ребенка рождаются его будущие профессиональные достижения».