FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
74.04р89.45р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Инновационные проекты для космоса, в науке и технике начали принимать на конкурсе «Моя страна — моя Россия»

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» 1 марта дали старт XVIII сезону всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который в этом году посвящен космосу, науке и технике. На официальном сайте проекта открыли прием проектов по 17 номинациям. Культурные, образовательные, технические и социально-экономические инициативы, претендующие на поддержку, ждут до 12 мая.

Конкурс проходит в двух возрастных категориях: 14–17 лет, а также 18–35 лет. Есть отдельная номинация для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, — от них ждут проекты по части развития экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между странами, создания межгосударственных и общественных программ.

«Конкурс вырос из студенческой инициативы и за годы своей реализации стал одним из крупнейших просветительских проектов страны, — сказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе заседания оргкомитета конкурса. — Участвуя в конкурсе, студенты, молодые специалисты и сотрудники университетов находят поддержку своим исследованиям. Мы видим результаты этой работы на примере победителей прошлых сезонов, чьи научные разработки нашли свое применение в жизни».

Среди успешно реализованных инициатив разных лет, по данным организаторов, — разработка цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции эндопротезирования и проекты по совершенствованию работы оборудования ТЭК, позволяющие снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.

Еще одна необычная номинация конкурса в этом году — детская: «Сказки о космосе».

«Свои сказки и рисунки смогут представить ребята до 13 лет без нижнего возрастного ограничения, — прокомментировала ее появление руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия» проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова. — Почему это важно? Из мечты ребенка рождаются его будущие профессиональные достижения».

Конкурс «Моя страна — моя Россия» пройдет в четыре этапа: после завершения подачи заявок в мае — июле пройдет их заочная экспертиза, по итогам которой выберут «финалистов», а потом до конца сентября участники будут «защищать» свои проекты в очно-дистанционном формате. Победителей наградят в декабре 2021 года. Более подробную информацию и полный список номинаций можно посмотреть на его сайте.

В 2020 году число участников конкурса превысило 60 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Maxi 555
Я думаю победит РОБОТ МАША вместо РОБОТА ФЁДОРА , в гламурном олимпийском скафандре РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ сборной, разработки молодых инженеров какой-нибудь РОСКОСМОС НАШИ, с участием Ольги Бузовой. И это будет уже следующее поколение наших разработок , то есть следующий уровень.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний