Юлдус Бахтиозина: «Мой фильм — для людей счастливых»

— Нет. По мне это бить не будет. Это секрет, который стоит очень дорого, чтобы его раскрывать в интервью. (Улыбается.)

— События в России сегодня вас беспокоят или вы их не замечаете?



— Мне это ужасно мешает. Я считаю, что лучше бы люди занимались саморазвитием. Нужно смотреть немного в перспективу, в будущее. Да, есть напряжённость в обществе, и она связана совсем не с последними событиями, якобы политическими. Не с этим перформансом и представлением, как я это воспринимаю, — это всё холмик, за холмиком есть гораздо более глобальные вещи. Отвлекаться на то, что никак снаружи не поменять, пока оно само изнутри не поменяется, нет смысла. Так, как есть, не будет всё время, — это очевидно. Но почему-то люди форсируют события.



— Фильм уже в Петербурге будет не увидеть?



— Возможно, сделаем ещё 5 марта спецпоказ на «Лендоке». Уже был показ на «Ленфильме». В России ещё покажем в некоторых городах-миллионниках. И в Москве с 27 февраля стартуют показы в Третьяковской галерее. Зритель активный, сам нагоняет волну интереса. Но мы не попкорновое кино. Нет рекламы. Про нас знают люди, которые интересуются арт-кино. Кино с узкой аудиторией.



— Чего ждёте от Берлина?



— Это просто дико интересно. Я вообще не понимаю, что можно ожидать от такого фестиваля. Но понимаю, что это репутация, знак качества — это уже очень круто. Участие — уже офигенная победа: нам никто не пророчил таких крупных историй. В Европе три таких фестиваля: Венеция, Канны и Берлин, попасть на один из них — top of the top. Мы подались. Надежда была, уверенности не было. Сложно сегодня миру кино, фестивальному бизнесу. Фестивали переходят в онлайн… Жду, что появится зритель в Европе, но не хочу выходить с фильмом сразу онлайн. Важны точечные камерные показы. Музейные пространства — это мой формат. Европейский зритель изначально среагирует на русские коды, но самое интересное — дальше: это современная история. Надеюсь, что европейский зритель проникнется симпатией к России, что мы тут очень даже развиваемся, у нас всё на высоком уровне с точки зрения искусства. (Улыбается.) Фильм в некотором смысле претендует на создание нового лица культурного кода России, собрав самые яркие эпохи, выдавая за новый продукт. Лицо абсолютно самостоятельное. Нет ожиданий, что мы зайдём на огромные площадки, что на нас пойдёт зритель, как на Джеймса Бонда. Величайший плюс — что фильм будет долго жить. Наш фильм больше про искусство, он про индивидуальный подход — и зрителя к фильму, и фильма к зрителю. Много с кем пообщалась на европейском рынке, но все признают, что очень сложный продукт, не piece of cake. Там много «зашито», нужно в напряжении смотреть. Вроде красивая картинка, но деталь пропустишь — и дальше не сложится.



— На онлайн-площадках будет?



— Будет, но не скоро. В один прекрасный день все фильмы появляются и в Интернете.