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В Екатеринбурге выбрали нового мэра. У него для города пять «Д»

Депутаты городской думы Екатеринбурга утвердили кандидатуру на должность мэра города. Им стал Алексей Орлов, исполняющий обязанности градоначальника с конца декабря.

О результате голосования 9 февраля пишет портал Е1. Выбирать мэра начали в конце января, на должность претендовали 44 человека, к финалу из них осталось трое. Кроме Орлова, это глава одного из районов города Дмитрий Ноженко и Михаил Зубарев, депутат Законодательного собрания от ЛДПР. При гордуме есть специальная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города, и она рекомендовала утвердить в должности Орлова. Он показал депутатам план развития Екатеринбурга, состоящий из пяти «Д». «Первое Д — это движение только вперед. Второе Д — действие. Пора переходить от лозунгов к действиям. Третье Д — достижения и результат. Каждый район должен стать успешным. Четвёртое — доступность услуг для каждого жителя города. Пятое Д — доверие между бизнесом, властью и жителями», — расшифровал Орлов.

Алексей Орлов был временно исполняющим обязанности мэра с конца декабря. Его предшественник Александр Высокинский ушёл работать в администрацию Свердловской области.

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Комментарии (4)

Opioman
Выбрали это когда выбирают, а это называется назначали. Дума - же просто место для пенсии заслуженных людей и наркоугара других
265046383
выбрали? или очередной назначенец? 5Д - это кинотеатр вроде.... чё-то я не вижу среди этих Д - дороги, дома, доктора, дельфины, деревья, дени, добро...... Больше похоже, что его лозунги Д звучат как - дрова, дым, дыра, дух, дед.... Think about it.
А2020
Плагиат. Россия живет по правилу 2 Д- дураки и дороги.
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