В Екатеринбурге выбрали нового мэра. У него для города пять «Д»

Депутаты городской думы Екатеринбурга утвердили кандидатуру на должность мэра города. Им стал Алексей Орлов, исполняющий обязанности градоначальника с конца декабря.
О результате голосования 9 февраля пишет портал Е1. Выбирать мэра начали в конце января, на должность претендовали 44 человека, к финалу из них осталось трое. Кроме Орлова, это глава одного из районов города Дмитрий Ноженко и Михаил Зубарев, депутат Законодательного собрания от ЛДПР. При гордуме есть специальная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города, и она рекомендовала утвердить в должности Орлова. Он показал депутатам план развития Екатеринбурга, состоящий из пяти «Д». «Первое Д — это движение только вперед. Второе Д — действие. Пора переходить от лозунгов к действиям. Третье Д — достижения и результат. Каждый район должен стать успешным. Четвёртое — доступность услуг для каждого жителя города. Пятое Д — доверие между бизнесом, властью и жителями», — расшифровал Орлов.
Алексей Орлов был временно исполняющим обязанности мэра с конца декабря. Его предшественник Александр Высокинский ушёл работать в администрацию Свердловской области.