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Горсуд смягчил наказание петербуржцу, которого сняли с моноколеса на акции за Навального. Он настаивает, что стал жертвой любопытства

Петербургский горсуд изменил наказание задержанному на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Он утверждал, что просто проезжал мимо, но факт виновности в правонарушении это не отменило.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 февраля, горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение первой инстанции, которым Марк Богданов получил 10 суток административного ареста по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Согласно материалам, он добровольно толпился с протестующими за Навального 31 января, нарушив тем самым санитарные нормы.

Сам Богданов заявил, что в половине пятого вечера воскресенья на моноколесе следовал из дома в офис, об акциях знал, поэтому старался места скопления людей избегать, но на Загородном оценил собравшихся у Пионерской площади и не удержался — достал телефон и начал снимать. Почти сразу его задержали.

Горсуд изучил записи с уличной камеры наблюдения и примерно 20 секунд, которые успел снять задержанный. «Видеозапись находится в противоречии с объяснениями Богданова о том, что он был задержан сотрудниками полиции в момент, когда наблюдал за задержаниями иных лиц, и сотрудники полиции подошли к нему сзади неожиданно», — уточняют в пресс-службе.

К заявлению о том, что мимо протестующих мужчина ехал в офис, суд отнёсся скептически: согласно документам, Богданов официально не трудоустроен. Чистую биографию, впрочем, оценили и сократили административный арест с 10 до 5 суток.

Как уточнили в пресс-службе, городской суд с 25 января получил 34 жалобы на решения по задержанным на протестах. К 8 февраля рассмотрели 19, отмены решения добился только один из задержанных. Одно дело вернули без рассмотрения, ещё по одному изменили наказание.

Акции протеста состоялись в городах страны после возвращения оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию, а затем после замены ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Петербург не стал исключением. Несогласованные митинги 23, 31 января и 2 февраля привели к массовым задержаниям. «Фонтанка» составила портрет среднестатистического несогласного петербуржца.

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Комментарии (10)

TU104
Да здравствует Навальный ! Ура !
nuga
тунеядец на моноколесе с смартфоном?дорогие штучки у безработного сподвижника лехты.моноколесо конфисковать,чтобы не заезжал якобы случайно в незаконные собрания..
Bobr Dobr
Так это всем новостям новость! Ехал! На моноколесе! Задержали!
Куда колесо -то делось???
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