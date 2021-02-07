По итогам нашего опроса «родился» 25-летний мужчина с высшим образованием. Он работает. Профессия — из интеллектуальной сферы. Раньше на митинги не ходил, а 23 января решил высказаться, потому что посмотрел фильм Алексея Навального про геленджикский дворец.

Корреспонденты «Фонтанки» взяли интервью у 53 человек, которые были задержаны во время протеста 31 января. Почти половина впервые вышли на митинг 23 января. В опросе участвовали двое несовершеннолетних и две женщины старше 50-ти. Самая массовая возрастная категория: от 20 до 30 лет. Несогласные работают как в частных структурах, так и в государственных. На митинг вышли преподаватели колледжей и вузов, учителя, представители творческих профессий: актёр, режиссёр монтажа, модель, художник, также рабочие заводов и предприниматели.

О чем говорят несогласные

Школьник, 16 лет: «Я просто шел на Витебский вокзал с другом — на электричку. И нас задержали. Пытался объяснить, показать расписание — никто не стал слушать».

Студентка, 19 лет: «Сидели на Гороховой в ресторане, стало интересно. Присоединились к шествию. Про митинг я знала, думала сама пойти, но после задержания боюсь».

Сотрудник IT-компании, 24 года: «Хотел присутствовать не сколько за Навального или против Путина, а для численности и поддержки остальных людей, чтобы выразить недовольство действиями властей и донести идею остальным горожанам. Особенно возмущает насилие со стороны силовиков. Очень сложно оставаться в стороне, когда видишь как стена ошалелых «космонавтов» лупит дубинками мирную толпу. Хочется прийти и оставить этих «слуг народа» в многократном меньшинстве».

Программист, 28 лет: «В 2020 году невозможно стало не следить за политикой, потому что происходит много странного. Сейчас слежу плотно. То, что произошло с разворачиванием Алексея Навального, голосование за поправки было — в разгар эпидемии по каналам вещают, как все хорошо. И как после этого все резко поменялось. Повестка: люди плохие, ограничения не соблюдаете, маски не носите».

