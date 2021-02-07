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Молодой интеллектуал. Кто вышел на январский протест в Петербурге

«Фонтанка» опросила полсотни задержанных на акции в поддержку Алексея Навального и составила портрет среднестатистического несогласного петербуржца.

По итогам нашего опроса «родился» 25-летний мужчина с высшим образованием. Он работает. Профессия — из интеллектуальной сферы. Раньше на митинги не ходил, а 23 января решил высказаться, потому что посмотрел фильм Алексея Навального про геленджикский дворец.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Корреспонденты «Фонтанки» взяли интервью у 53 человек, которые были задержаны во время протеста 31 января. Почти половина впервые вышли на митинг 23 января. В опросе участвовали двое несовершеннолетних и две женщины старше 50-ти. Самая массовая возрастная категория: от 20 до 30 лет. Несогласные работают как в частных структурах, так и в государственных. На митинг вышли преподаватели колледжей и вузов, учителя, представители творческих профессий: актёр, режиссёр монтажа, модель, художник, также рабочие заводов и предприниматели.

О чем говорят несогласные

Школьник, 16 лет: «Я просто шел на Витебский вокзал с другом — на электричку. И нас задержали. Пытался объяснить, показать расписание — никто не стал слушать».

Студентка, 19 лет: «Сидели на Гороховой в ресторане, стало интересно. Присоединились к шествию. Про митинг я знала, думала сама пойти, но после задержания боюсь».

Сотрудник IT-компании, 24 года: «Хотел присутствовать не сколько за Навального или против Путина, а для численности и поддержки остальных людей, чтобы выразить недовольство действиями властей и донести идею остальным горожанам. Особенно возмущает насилие со стороны силовиков. Очень сложно оставаться в стороне, когда видишь как стена ошалелых «космонавтов» лупит дубинками мирную толпу. Хочется прийти и оставить этих «слуг народа» в многократном меньшинстве».

Программист, 28 лет: «В 2020 году невозможно стало не следить за политикой, потому что происходит много странного. Сейчас слежу плотно. То, что произошло с разворачиванием Алексея Навального, голосование за поправки было — в разгар эпидемии по каналам вещают, как все хорошо. И как после этого все резко поменялось. Повестка: люди плохие, ограничения не соблюдаете, маски не носите».

Безработный, 28 лет: «Было забавно и страшно. Омоновцы загнали нас в кусты и окружили. Блестящая операция силовиков».

Госслужащая, 47 лет: «Пришла, чтобы поддержать дочь. Я не могу их «космонавтами» называть. Космонавты — это святое. А эти ... чёрношлемы».

Предприниматель, 48 лет: «На митинге был больше зрителем. Долго не задерживали, меня не замечали, слишком старый, наверное».

Художник-декоратор, 51 год: «Очень возмутило последнее, что произошло летом с Конституцией. До того терпела и работала. В политике не участвовала до сегодняшнего момента. Я хочу сама решать, как жить, хочу, чтоб меня спрашивали. Я взрослый вменяемый человек. Это моя страна, её строили мои предки. В этом городе пережили и революцию и всю блокаду».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В Петербурге на всех трех митингах были задержаны более 2,5 тысяч человек. По состоянию на 5 февраля, в городские суды поступило 1430 материалов, из которых рассмотрели 1149. Более 350 человек арестованы, более 650 оштрафованы. Также возбуждены уголовные дела о блокировке транспортной инфраструктуры, вовлечении несовершеннолетних в противоправное и нападении на силовиков.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах 23 и 31 января, а также 2 февраля — в день, когда условное наказание Навальному по делу «Ив Роше» заменили на реальное лишение свободы.

После возвращения в Россию политик Алексей Навальный был задержан, а его команда выпустила ранее заготовленный фильм про дворец в Геленджике. В расследовании утверждается, что роскошная недвижимость принадлежит президенту. Владимир Путин опроверг свою причастность к ней.

Полная информация о январском протесте — в сюжете «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260741301
Ну, слава, видимо, Путину, что 3/4 людей с высшим образованием и от 20 до 40 лет.
Наконец-то разбудили самых активных.
неслучайный
"Хочу чтобы меня спрашивали"
Вот это и есть главный мотив, и люди выйдут на улицу ещё раз, и на сентябрьских выборах будет также, когда вас обсчитывают в магазине молчать не будете, за это статья в Уголовном кодексе Обман покупателя, за обсчет на выборах тоже есть статья в УК РФ, но почему-то не работает
Riptide
Молодые "интеллектуалы" from Secret Intellegent Service - Mi-6
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