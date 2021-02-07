По итогам нашего опроса «родился» 25-летний мужчина с высшим образованием. Он работает. Профессия — из интеллектуальной сферы. Раньше на митинги не ходил, а 23 января решил высказаться, потому что посмотрел фильм Алексея Навального про геленджикский дворец.
Корреспонденты «Фонтанки» взяли интервью у 53 человек, которые были задержаны во время протеста 31 января. Почти половина впервые вышли на митинг 23 января. В опросе участвовали двое несовершеннолетних и две женщины старше 50-ти. Самая массовая возрастная категория: от 20 до 30 лет. Несогласные работают как в частных структурах, так и в государственных. На митинг вышли преподаватели колледжей и вузов, учителя, представители творческих профессий: актёр, режиссёр монтажа, модель, художник, также рабочие заводов и предприниматели.
О чем говорят несогласные
Школьник, 16 лет: «Я просто шел на Витебский вокзал с другом — на электричку. И нас задержали. Пытался объяснить, показать расписание — никто не стал слушать».
Студентка, 19 лет: «Сидели на Гороховой в ресторане, стало интересно. Присоединились к шествию. Про митинг я знала, думала сама пойти, но после задержания боюсь».
Сотрудник IT-компании, 24 года: «Хотел присутствовать не сколько за Навального или против Путина, а для численности и поддержки остальных людей, чтобы выразить недовольство действиями властей и донести идею остальным горожанам. Особенно возмущает насилие со стороны силовиков. Очень сложно оставаться в стороне, когда видишь как стена ошалелых «космонавтов» лупит дубинками мирную толпу. Хочется прийти и оставить этих «слуг народа» в многократном меньшинстве».
Программист, 28 лет: «В 2020 году невозможно стало не следить за политикой, потому что происходит много странного. Сейчас слежу плотно. То, что произошло с разворачиванием Алексея Навального, голосование за поправки было — в разгар эпидемии по каналам вещают, как все хорошо. И как после этого все резко поменялось. Повестка: люди плохие, ограничения не соблюдаете, маски не носите».
Безработный, 28 лет: «Было забавно и страшно. Омоновцы загнали нас в кусты и окружили. Блестящая операция силовиков».
Госслужащая, 47 лет: «Пришла, чтобы поддержать дочь. Я не могу их «космонавтами» называть. Космонавты — это святое. А эти ... чёрношлемы».
Предприниматель, 48 лет: «На митинге был больше зрителем. Долго не задерживали, меня не замечали, слишком старый, наверное».
Художник-декоратор, 51 год: «Очень возмутило последнее, что произошло летом с Конституцией. До того терпела и работала. В политике не участвовала до сегодняшнего момента. Я хочу сама решать, как жить, хочу, чтоб меня спрашивали. Я взрослый вменяемый человек. Это моя страна, её строили мои предки. В этом городе пережили и революцию и всю блокаду».