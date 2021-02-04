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Сколько людей задержали на акциях протеста в Петербурге (если мерить в автобусах и заводах)

Согласно подсчетам «Фонтанки», всего в ходе трех последних акций в поддержку Алексея Навального в Петербурге было задержано 2 665 человек. Чтобы четко осознать эту цифру, редакция представила ее в понятных любому горожанину масштабах.

Протестные акции в Петербурге состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они не были согласованны властями, первые две запомнились значительным числом участников, стычками с полицией и масштабными задержаниями. Несогласие горожан выливается на улицы на фоне возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального, его задержания и последующей замены ему условного наказания на реальное лишение свободы. По решению московского суда от 2 февраля ближайшие 2,8 года политик проведет в колонии общего режима. Причиной названо несоблюдение Навальным правил отбывания условного срока, назначенного приговором по делу «Ив Роше».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Antipode
Этого числа достаточно для того чтобы количество недовольных режимом резко увеличилось. Не знаю кто уж посоветовал Путину заняться этим бессмысленным по своей жестокости делом, но уже видно что целые слои населения считают антинародным подобные действия. Особенно это касается женщин- матерей этих молодых людей, которые вышли на протестные акции. Это не пролетарии, и поэтому их роль в распространении протестных настроений будет все возрастающей. Навальный уже здесь отходит на второй план.
OldObyvatel
В Петербурге сотни людей по-прежнему остаются в отделах полиции, их держат в ужасных условиях, сообщает The Insider. Задержанная, которая провела несколько дней в отделе полиции № 33, рассказала изданию: "Нас содержали в маленьких камерах с клопами, без еды, без связи, 7 человек на одну скамейку. Полы в засохшей крови".
Спецприемники в городе также переполнены, людей везут отбывать арест в Ленинградскую область, рассказал "Новой газете" депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский. По информации депутата, 24 арестованных везут в Лугу - это более 150 километров от Петербурга и "по снегам это более трех часов езды".
"Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет! "©
VF812
вроде всем давно сказали, что мерить нужно или в мартышках, или в Индивидуальных предпринимателях.
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