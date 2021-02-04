Сколько людей задержали на акциях протеста в Петербурге (если мерить в автобусах и заводах)
Согласно подсчетам «Фонтанки», всего в ходе трех последних акций в поддержку Алексея Навального в Петербурге было задержано 2 665 человек. Чтобы четко осознать эту цифру, редакция представила ее в понятных любому горожанину масштабах.
Протестные акции в Петербурге состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они не были согласованны властями, первые две запомнились значительным числом участников, стычками с полицией и масштабными задержаниями. Несогласие горожан выливается на улицы на фоне возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального, его задержания и последующей замены ему условного наказания на реальное лишение свободы. По решению московского суда от 2 февраля ближайшие 2,8 года политик проведет в колонии общего режима. Причиной названо несоблюдение Навальным правил отбывания условного срока, назначенного приговором по делу «Ив Роше».