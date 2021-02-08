Суд в Петербурге признал, что участник митинга 31 января не мог быть в двух местах одновременно

Интересы Сепашвили представляли юрист «Апологии протеста» Варвара Михайлова и адвокат Мария Зырянова. «По мнению полиции, молодой человек одновременно находился в двух местах, расстояние между которыми 1,1 км... Сепашвили обвинили в том, что 31 января он принимал участие в массовом скоплении людей и, находясь на улице Садовой, 25, вместе с другими 200 людьми, которые не соблюдали дистанцию, мешал движению пешеходов на Пионерской площади», — говорится в телеграм-канале «Апологии».

Суд выслушал аргументы защитников, которые указали на расстояние между этими двумя точками — более километра, и сомнения, что Сепашвили, находясь на Садовой, мог создать какие-то помехи на пешеходной зоне Пионерской площади.



Дело было направлено на новое рассмотрение. Сепашвили был арестовал районным судом на 10 суток 1 февраля по статье 20.2.2 КоАП РФ (участие в массовом одновременном пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Его задержали за участие в не согласованном с властями митинге в поддержку Алексея Навального. Такие акции протеста проходили по всей стране 23 и 31 января, а также 2 февраля, когда оппозиционеру заменили условный срок на реальные 3,5 года по уголовному делу «Ив Роше» (2 года и 8 месяцев, учитывая ранее отбытое).

