Пока музейные гиганты в Петербурге ждут лучших послековидных времён, художники осваивают не самые известные галереи и техники, размещают работы в пространствах бывших читальных залов, а то и вовсе — в цифровой реальности. «Фонтанка» выбрала самые необычные инсталляции, которые украсят ваш инстаграм прямо сейчас.
- Наваленные друг на друга стеллажи, вздыбленный от удара паркет и разлетевшиеся во все стороны формуляры, которые «зависли» под потолком, посетители видят в Центральной библиотеке имени К. Г. Паустовского. До 14 февраля там доступна инсталляция «Большой взрыв» (0+). Десятки карточек создатели композиции закрепили на тонких лесках и сформировали из них подобие облака. Сделать такой объект художника Ивана Чигасова и Оганеса Айрапетяна, ученика мастерской художников-постановщиков Института сценических искусств (РГИСИ) на Моховой, пригласили сотрудники библиотеки. «Взорвать» пространство им предложили не просто так: в библиотеке начинается реконструкция, и руководство центра решило предварить процесс акцией. Цель — напомнить горожанам о том, что строительство нового всегда начинается с разрушения. К сентябрю 2021 года библиотека им. К. Г. Паустовского преобразуется в современное городское интеллектуальное пространство с зонами для работы и отдыха.
- Порассуждать о том, с чего начинается война и почему ненависть становится «национальным фетишем», до 26 февраля всем желающим предлагается на выставке «Можем повторить» в Галерее Марины Гисич. Художница Марина Алексеева и композитор Владимир Раннев создали аудиовизуальную инсталляцию, зрители которой, заглядывая в окошки, прорезанные в конструкции, похожей на гараж, видят анимированные картинки. Главная из них — огромный рот, «выплёвывающий» оружие. По словам создателей, их работа — «реакция на риторику вражды в российском медийном пространстве», ведь «любая война начинается с готовности людей воевать и с подготовки этой готовности — милитаристскими лозунгами, пропагандой ненависти, манипулированием комплексами и страхами людей».
- В Музее оптики ИТМО на Биржевой линии до 8 февраля стоит «цифровой орган» (0+) — посвящение американскому художнику-минималисту Дэну Флавину, известному работами из флуоресцентных ламп. Инсталляцию, состоящую из трёх частей, создали студенты магистратуры «Световой дизайн» Университета ИТМО. Посетитель может управлять светом и звучанием «инструмента»: в зависимости от характера движения зрителя лампы, из которых состоит орган, загораются с разной яркостью и скоростью, играет музыка.
- В выставочном центре ИTMO Art & Science инсталляции появятся с открытием экспозиции «Искусство и естественные науки: 2021» (16+) 5 февраля. Все работы создали студенты института после прохождения курса по использованию биологических материалов и научных данных в художественной практике. Одна из инсталляций называется «Живой труд»: авторы смонтировали сферу, опутанную нитями паутины. За счёт специально разработанного механизма с магнитами, спрятанными внутри, материал пульсирует и имитирует активность живого существа. Зрителю предлагается порассуждать о том, можно ли считать действия нечеловеческих видов трудом. Художница Наталия Малинина подготовила для экспозиции работу «Мышь без кожи»: изображение в чашке Петри (прозрачный лабораторный сосуд. — Прим. ред.), напоминающее грызуна, создано с использованием клеток ткани мышей. Автор работы решила обратить внимание на неэтичность опытов над животными ради науки. Посмотреть на «Мышь» и другие инсталляции в центре на Биржевой линии возможно до 14 февраля.
- Опыты со светом до 28 марта ждут посетителей на новой выставке в галерее One's mind (12+). Среди художников, чьи работы представлены в пространстве, — Илья Крейдун, занимающийся флуоресцентной живописью, Иван Покидышев, который фиксирует изображения при помощи термографии (изображение в инфракрасных лучах, показывающих распределение тепла. — Прим. ред.), а также Наталия Цветкова. На экспозиции представлены две её работы — диптих «Дефанс», состоящий из светодиодных нитей, и «Руки творца», которые в 2019 году уже выставлялись во дворах Капеллы.
- В мастерской Аникушина, где до ноября 2021 года работает выставка «Здесь могло быть ваше название» (0+), три десятка петербургских художников рассуждают о феномене восприятия. Среди работ, представленных в зале, есть «Электрический закат» Ярослава Трунова: огненное «небо» создано из множества разрезанных поперёк пластмассовых трубок со светодиодами внутри. Автор сделал работу после того, как полгода прожил в Индии и вдохновился местными, которые каждый день выходили на улицу, чтобы посмотреть на закат. На экспозиции в мастерской посетители могут изучить оттиски артефактов из заброшенных российских деревень и старинных финских изб при помощи интерактивной инсталляции Катерины Алимовой «Буддийские барабаны Карельского перешейка». Гипсовые фигуры, каждая из которых испещрена отпечатками различных предметов — от камней и брёвен до рыбьих хвостов — закреплены в зале друг над другом. Все девять разрешено крутить и трогать. Слепки автор создавала во время поездки по островам на Ладоге.
- За уличными инсталляциями стоит отправляться на набережную реки Карповки. Недалеко от Ботанического сада в конце 2020 года была установлена кинетическая скульптура «Течение» (0+) художника Константина Новикова. На ветру раскачиваются и словно плывут десятки маленьких металлических рыбок, а одна из них особенная — золотая. Там же, на набережной напротив дома 5, к. 36, существует инсталляция, увидеть которую возможно исключительно в дополненной реальности. Только горожане, которые скачают бесплатное приложение «Карповка AR» и наведут камеру на QR-код, увидят на экране поющие раковины, летающих рыб, утку и рака, издающих звуки или играющих на музыкальных инструментах.
Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»