«Здесь могло быть ваше название»: Мастерская Аникушина приглашает посетителей «поиграть» в кураторов выставки

Экспозицию «Здесь могло быть ваше название» в музее предлагают организовать самим зрителям. В музее соберут около тридцати работ петербургских скульпторов, среди которых «Кочевники» Катерины Алимовой, «Мойры» Романа Тугая, работы Антонины Фатхуллиной, Ирины Бобровой, Виктора Грачева, Артёма Максимова и других. Музей, кажется, придумал, как обернуть малое из-за пандемии количество посетителей на пользу себе и зрителям: тут организуют «игровые зоны» для гостей.
Зрителю предложат самостоятельно расставить скульптуры в пространстве музея, «поиграть со светом», провести неочевидные параллели. Можно будет не только придумать концепцию, а даже собрать каталог и записать аудиогид. Возникшие по ходу кураторских процессов вопросы можно будет передать авторам и сотрудникам музея — ответы на них опубликуют в соцсетях Мастерской.
Выставка «Здесь могло быть ваше название» пройдёт в филиале Музея городской скульптуры — в Мастерской Аникушина с 23 декабря 2020 до ноября 2021. 0+
Анастасия Семенович