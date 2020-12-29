На берегу Карповки появилась инсталляция с дополненной реальностью, — об этом «Фонтанке» сообщили авторы проекта, студия интерактивных технологий.
Художники «поселили» поющие раковины, летающих рыб, утку и рака напротив дома на набережной Карповки, 5, к. 36. Все герои двигаются, издают звуки, а рак играет на камне, словно на барабане, используя клешни вместо палочек. Чтобы увидеть персонажей, нужно установить бесплатное приложение «Карповка AR», запустить его и разрешить доступ к камере.
По задумке авторов, пользователь может почувствовать себя дирижёром «речного ансамбля»: музыка начинает играть, как только человек нажимает на предметы на экране смартфона или планшета. Кроме управления «музыкантами», пользователь может прочесть исторические справки о месте, где он находится и, например, узнать, что название реки Карповки с карпами никак не связано, а на её набережной горожане когда-то выращивали растения, которые потом продавались в аптеках.
«В музыкальных композициях будут сочетаться звуки из настоящего и прошлого: плеск воды, как дополнение к современному пространству, и шум леса, как отсылка к историческому названию места «Лесная речка» (фин. «korpi» — дремучий или пустынный лес, глушь, лесистое болото)», — описывают проект его авторы.
Команда авторов этого проекта известна тем, что первой в мире использовала технологию дополненной реальности в мэппинге. В 2019 году она разработала шоу к Фестивалю цветов на День России.