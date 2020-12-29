На берегу Карповки появилась инсталляция с дополненной реальностью, — об этом «Фонтанке» сообщили авторы проекта, студия интерактивных технологий.



Художники «поселили» поющие раковины, летающих рыб, утку и рака напротив дома на набережной Карповки, 5, к. 36. Все герои двигаются, издают звуки, а рак играет на камне, словно на барабане, используя клешни вместо палочек. Чтобы увидеть персонажей, нужно установить бесплатное приложение «Карповка AR», запустить его и разрешить доступ к камере.



По задумке авторов, пользователь может почувствовать себя дирижёром «речного ансамбля»: музыка начинает играть, как только человек нажимает на предметы на экране смартфона или планшета. Кроме управления «музыкантами», пользователь может прочесть исторические справки о месте, где он находится и, например, узнать, что название реки Карповки с карпами никак не связано, а на её набережной горожане когда-то выращивали растения, которые потом продавались в аптеках.

