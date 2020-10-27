FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
76.44р90.45р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 11:44
0
Печать

Звуки подводного мира в металле: в Петербурге появилась необычная кинетическая скульптура

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Набережную Карповки недалеко от Ботанического сада украсил необычный арт-объект: кинетическая скульптура «Течение». Десятки блестящих рыбок отправлены в плавание по ветру.

«Фонтанка» поговорила с автором скульптуры Константином Новиковым о том, что каждый может найти свою золотую рыбку:

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Сама кинетическая скульптура была установлена на набережной Карповки накануне, но пока не открыта — ведется благоустройство.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний