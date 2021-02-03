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Смольнинский комитет по природопользованию может перейти в ведение «энергетического» вице-губернатора

В Смольном обсуждается передача комитета по природопользованию под кураторство вице-губернатора Сергея Дрегваля. Ранее ведомство временно расписали на Николая Бондаренко, ответственного за ЖКХ и благоустройство.

О том, что комитет может сменить куратора уже на следующей неделе, «Фонтанке» рассказали несколько источников в Смольном. Ранее, после ухода из Смольного вице-губернатора Владимира Кириллова, подведомственные ему учреждения перераспределили между другими членами городского правительства. Например, управление по развитию садоводства и огородничества досталось Станиславу Казарину, ответственному за информатизацию, а комитет по природопользованию — Николаю Бондаренко.

Напомним, Сергей Дрегваль, Станислав Казарин и Борис Пиотровский получили должности вице-губернаторов одновременно. Дрегваль отвечает за энергетику и тарифную политику; предполагается, что его блок также будет заниматься вопросами переработки отходов после появления единого регионального оператора; сейчас это тоже зона ответственности Бондаренко.

© Фонтанка.Ру

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