Смольнинский комитет по природопользованию может перейти в ведение «энергетического» вице-губернатора

В Смольном обсуждается передача комитета по природопользованию под кураторство вице-губернатора Сергея Дрегваля. Ранее ведомство временно расписали на Николая Бондаренко, ответственного за ЖКХ и благоустройство.



О том, что комитет может сменить куратора уже на следующей неделе, «Фонтанке» рассказали несколько источников в Смольном. Ранее, после ухода из Смольного вице-губернатора Владимира Кириллова, подведомственные ему учреждения перераспределили между другими членами городского правительства. Например, управление по развитию садоводства и огородничества досталось Станиславу Казарину, ответственному за информатизацию, а комитет по природопользованию — Николаю Бондаренко.