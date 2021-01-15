15 января градоначальник Александр Беглов направил в Законодательное собрание кандидатуры новых вице-губернаторов. За культурой и спортом надзирать предложено Борису Пиотровскому, за энергетикой и тарифами — Сергею Дрегвалю. Оба встали на смольнинский путь еще осенью.
От Шнура до Лавры
О том, что многолетний куратор культуры, спорта и много чего еще Владимир Кириллов покидает должность, «Фонтанка» рассказала накануне, заявление он подписал уже в пятницу. Наблюдатели вяло погадали, вспомнили Аллу Манилову, да и успокоились, как только стало известно про Бориса Пиотровского, сына директора Эрмитажа.
На фоне портретной галереи петербургского правительства Пиотровский-младший будет выделяться. Основатель издательства «Арка», которое выпускает интеллектуальную литературу и книги по искусству, один из авторов проекта «Эрмитаж VR», в чиновники перековался в середине сентября, заступив на пост зампреда комитета по культуре. «Фонтанке» он тогда сообщил, что будет заниматься привычным — но на «более высоком уровне».
В распоряжении «Фонтанки» есть отчет о его работе в течение прошедших четырех месяцев. Так, в ведомстве отмечают, что благодаря Борису Пиотровскому был разработан план стратегического развития отрасли — сейчас он проходит согласования и должен быть утвержден к весне 2021 года. Заместитель председателя курировал и выделение финансирования негосударственным театрам в период пандемии.
«Под личным контролем Пиотровского в настоящее время проводится работа по созданию благоприятных условий для дальнейшей работы Музея городской скульптуры в связи с освобождением части занимаемых помещений на территории Лавры», — говорится в отчете. Кроме того, в списке его достижений — страница комитета в «Инстаграме» и фирменный дизайн-стиль. «По инициативе Пиотровского реализован масштабный онлайн-проект в период новогодних праздников совместно с видеосервисом Wink компании «Ростелеком», — написано в отчете.
Без пяти минут замглавы города, если судить по его соцсетям, дружит с шоуменом и, по выражению Дмитрия Пескова, «начинающим журналистом» Сергеем Шнуровым, а также с искусствоведом Сергеем Озерковым и Александром Невзоровым. В такой компании Пиотровского часто видят и на мероприятиях.
Не чужд Пиотровский и спорта: в частности, регулярно пробегает марафоны и полумарафоны.
О том, как правильно начинать бегать и что для этого надо, тогда еще не чиновник в 2019 году рассказывал в интервью «Фонтанке». Также Пиотровский вполне сможет в этом году составить компанию чиновникам из транспортного блока в акции «На работу на велосипеде», так как катается сам и вовлекает в этот вид спорта знакомых.
Борис Пиотровский показывался на мероприятиях в компании российского хип-хоп-исполнителя Pharaoh.
Пандемию петербуржцам Пиотровский помогал пережидать (еще не будучи чиновником) с помощью принтованных футболок с надписью «Интеллигентная изоляция», а уже заступив в Смольный, бесплатным виртуальным доступом к спектаклям и концертам петербургских учреждений культуры.
В пресс-релизе Смольного о предложении Беглова относительно Бориса Пиотровского говорится, что он будет курировать спорт и культуру: это не перекрывает всего поля, которым занимался Кириллов. В частности, не ясна судьба Управления по садоводству и огородничеству. Комитет по природопользованию, по данным «Фонтанки», по крайней мере временно, сменит куратора и перейдет вице-губернатору Николаю Бондаренко.
Однако и оставшегося начинающему вице-губернатору хватит вполне. Как уже говорилось выше, еще в комитете Пиотровскому пришлось курировать концертную деятельность, театры и музеи. Так совпало, что именно в этот период во время второй волны пандемии по всем фронтам в городе разгорелись скандалы. В ноябре в Ледовом состоялся масштабный концерт Басты, который согласовали в комитете; после распространившихся в сети видео толпы без масок, не соблюдавшей дистанцию, концертную площадку оштрафовали почти на полмиллиона рублей. В конце года введенным антикоронавирусным ограничениям сопротивлялись крупные театральные площадки.
Одновременно Смольный решил ответить положительно на просьбу митрополита Варсонофия передать в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 100 лет нежилые помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, расположенного на втором этаже Благовещенской церкви. Конфликт Музея городской скульптуры и представителей Церкви, вылившийся уже в публичную дискуссию о возможностях и способностях обеих сторон сохранять культурное наследие, Пиотровскому предстоит решать уже как вице-губернатору.
«Очень многим хочется говорить об этом как о конфликте, но я отношусь к этому как к сложному проекту по модернизации и новому витку жизни Музея городской скульптуры, — рассказал будущий вице-губернатор «Фонтанке» 15 января. — Я абсолютно уверен, что тема в ближайшее время исчерпает себя, когда мы придумаем, как будем развивать музей: мы ищем подходящие помещения, чтобы отреставрировать их — вот, собственно, и все» (более подробный разговор с Борисом Пиотровском вскоре читайте на «Фонтанке»).
Комитет по физкультуре и спорту, в свою очередь, все еще пытается переварить результаты проверки Контрольно-счетной палаты, которая нашла инструктора по плаванию без бассейна и проблемные расходы на реагенты: всего, по мысли контролеров, в бюджет хорошо бы вернуть больше миллиарда.
Главный по приватизации
Назначение Сергея Дрегваля — история более линейная, и замена, что называется, «по позиции»: вместо одного тарифно-энергетического вице-губернатора на поле выпускают другого. Напомним, предшественник Дрегваля Максим Шаскольский перебрался в Москву, на руководство Федеральной антимонопольной службой. Есть разные мнения насчет того, что сыграло большую роль — его успехи на ниве замедления петербургских тарифов или близость к структурам Ковальчуков через ПСК, которой он раньше руководил.
О том, что Сергея Дрегваля «ведут» на кресло вице-губернатора, «Фонтанка» писала в ноябре, когда он стал профильным советником Александра Беглова. Человек он для Петербурга новый, профессиональная карьера познакомила его с разными регионами, успел он недолго поруководить и «Оборонэнергосбытом». Последние шесть лет был гендиректором «Россети Урал» (это публичное название ОАО «МРСК-Урал»); в перечне аффилированных лиц этой компании на 31 декабря он значился как выбывший член совета директоров на основании заявления от 17 ноября — именно тогда стало известно о его переезде в Петербург. На ту же дату он являлся членом совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания».
На прежнем месте работы Дрегваль отличился жесткой риторикой по части возврата долгов. В частности, запомнилась его публичная борьба со сбытовыми компаниями группы МРСЭН, чьему руководству впоследствии были заочно предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Должность советника губернатора, судя по всему, изначально воспринималась как переходная, два месяца здесь Дрегваль оформлял документы и знакомился — в ранге советника — с «подведами» комитета и другими ведомствами Смольного. Какой-то подробной характеристики от тех, кто уже успел с ним поздороваться в Петербурге, «Фонтанка» не получила, до публичности Бориса Пиотровского ему далеко. Штрихи такие: родился в Джанкое в 1971 году, в детстве мечтал стать военным летчиком, окончил музыкальную школу с отличием. Не женат, трое дочерей. Недвижимости в Петербурге нет. Машина — BMW X5 — была, но продана. Любит музыку — от классики до тяжелого рока. Не обходит спортивный зал.
Радикальной встряски в энергетическом блоке в связи с приходом Дрегваля собеседники «Фонтанки» не ждут. В свое время едва ли не первым действием Максима Шаскольского в должности вице-губернатора стала ревизия расходов отраслевых предприятий, которые сказываются на величине тарифов. Под раздачу попал в первую очередь Водоканал; образ Шаскольского, держащего в руках отчет Контрольно-счетной палаты с разноцветными закладками, стал чем-то вроде отраслевого мема. В результате пересмотра договоров рост тарифов радикально замедлился, совокупный платеж петербуржцев увеличился не на 4,3%, как предполагалось, а на 0,4%.
Сейчас тарифы ЖКХ определены на ближайшие полтора года, транспортные — на год, так что здесь новостей не ожидается. В то же время Дрегваль встает на петербургскую энергетику в довольно событийный период. На главном уровне — уровне потребителей — это выражается в прорывах на теплосетях, которые зачастили с наступлением морозов. На уровне руководящем все тоже бурно: пандемия ударила по городской казне, и в том числе по субсидиям теплоэнергетикам, которые пришлось возвращать в бюджет осенью. Главным реципиентом является ГУП ТЭК, который приступил к полноценной модернизации ветхой инфраструктуры Пушкинского и Колпинского районов, доставшейся ему от обанкротившегося ПушТЭКа. Именно Дрегвалю предстоит курировать этот процесс и, возможно, договариваться с «Газпромом», который может зайти сюда по концессии.
По наследству Дрегвалю достается и «Санта-Барбара» с выкупом городом труб у «Теплосети Санкт-Петербурга»: много лет спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ратует за то, чтобы город забрал это хозяйство за рубль; но люди, непосредственно ведущие переговоры, пытаются договориться все же об обмене активами между городским ТЭК и газпромовской ТГК-1, которая является основным акционером «Теплосети». Сергей Дрегваль врывается в эту историю в самый нужный момент: дело в том, что ГУП ТЭК должен быть приватизирован к середине года, что, по признанию Смольного, дает лишний стимул к созданию единой теплосетевой организации города.
Это не единственная приватизация, с которой работать Дрегвалю. Повелитель розовых квитанций ГУП ВЦКП также станет акционерным обществом. Вероятный сценарий на расчетном рынке Петербурга описан: The Bell сообщал, что ВЦКП объединят с «дочкой» все той же ПСК «Петроэлектросбыт», который выставляет горожанам счета за свет. В самом «Петроэлектросбыте» настаивают, что говорить об этом рано, но собственный расчетный центр уже создали, выделив его из основной структуры ПЭС. Возглавил его Денис Шабарин, туда переводят отношения компании с потребителями.
Еще один сюжет, опосредованно связанный с ПСК, касается возможного расширения — и колоссального — полномочий энергетического блока. Сергей Дрегваль назначен в преддверии создания компании «Невский экологический оператор»; ее учредителями станут Ленобласть, Петербург, ВТБ и Интер РАО, председателем правления которого является Борис Ковальчук. Именно этому совместному предприятию предстоит стать единым региональным оператором по обращению с отходами для двух регионов и разрубить гордиев узел того, что принято называть мусорной реформой: в Ленинградской области, куда едут почти все городские отходы, оператор работает; в Петербурге — нет, и выбранное городом предприятие закрывает свои площадки. Со стороны Петербурга тему вел комитет по благоустройству; однако сначала оттуда убрали профильного заместителя Кирилла Пащенко, а потом по Смольному побежали бумажки, касающиеся перераспределения полномочий. По данным «Фонтанки», представлять город в операторе будет, вероятнее всего, комитет по энергетике, что бьется с присутствием Интер РАО в предложенной конструкции. Рынок переработки отходов оценивается в десятки миллиардов рублей, поэтому важно, кто будет осуществлять оперативное управление. По информации «Фонтанки», фаворитом на должность директора будущего единого оператора является Екатерина Горшкова. Согласно ЕГРЮЛ, она все еще числится гендиректором основного АО «Петроэлектросбыт».
Николай Кудин, Ирина Корбат, Ксения Клочкова,
«Фонтанка.ру»