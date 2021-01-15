Сергей Дрегваль (слева) и Борис Пиотровский Фото: mrsk-ural.ru/комитет по культуре Петербурга/коллаж

15 января градоначальник Александр Беглов направил в Законодательное собрание кандидатуры новых вице-губернаторов. За культурой и спортом надзирать предложено Борису Пиотровскому, за энергетикой и тарифами — Сергею Дрегвалю. Оба встали на смольнинский путь еще осенью.



От Шнура до Лавры



О том, что многолетний куратор культуры, спорта и много чего еще Владимир Кириллов покидает должность, «Фонтанка» рассказала накануне, заявление он подписал уже в пятницу. Наблюдатели вяло погадали, вспомнили Аллу Манилову, да и успокоились, как только стало известно про Бориса Пиотровского, сына директора Эрмитажа.



На фоне портретной галереи петербургского правительства Пиотровский-младший будет выделяться. Основатель издательства «Арка», которое выпускает интеллектуальную литературу и книги по искусству, один из авторов проекта «Эрмитаж VR», в чиновники перековался в середине сентября, заступив на пост зампреда комитета по культуре. «Фонтанке» он тогда сообщил, что будет заниматься привычным — но на «более высоком уровне».

В распоряжении «Фонтанки» есть отчет о его работе в течение прошедших четырех месяцев. Так, в ведомстве отмечают, что благодаря Борису Пиотровскому был разработан план стратегического развития отрасли — сейчас он проходит согласования и должен быть утвержден к весне 2021 года. Заместитель председателя курировал и выделение финансирования негосударственным театрам в период пандемии.

«Под личным контролем Пиотровского в настоящее время проводится работа по созданию благоприятных условий для дальнейшей работы Музея городской скульптуры в связи с освобождением части занимаемых помещений на территории Лавры», — говорится в отчете. Кроме того, в списке его достижений — страница комитета в «Инстаграме» и фирменный дизайн-стиль. «По инициативе Пиотровского реализован масштабный онлайн-проект в период новогодних праздников совместно с видеосервисом Wink компании «Ростелеком», — написано в отчете.



Без пяти минут замглавы города, если судить по его соцсетям, дружит с шоуменом и, по выражению Дмитрия Пескова, «начинающим журналистом» Сергеем Шнуровым, а также с искусствоведом Сергеем Озерковым и Александром Невзоровым. В такой компании Пиотровского часто видят и на мероприятиях.



Не чужд Пиотровский и спорта: в частности, регулярно пробегает марафоны и полумарафоны.



О том, как правильно начинать бегать и что для этого надо, тогда еще не чиновник в 2019 году рассказывал в интервью «Фонтанке». Также Пиотровский вполне сможет в этом году составить компанию чиновникам из транспортного блока в акции «На работу на велосипеде», так как катается сам и вовлекает в этот вид спорта знакомых.



Борис Пиотровский показывался на мероприятиях в компании российского хип-хоп-исполнителя Pharaoh.



Пандемию петербуржцам Пиотровский помогал пережидать (еще не будучи чиновником) с помощью принтованных футболок с надписью «Интеллигентная изоляция», а уже заступив в Смольный, бесплатным виртуальным доступом к спектаклям и концертам петербургских учреждений культуры.

В пресс-релизе Смольного о предложении Беглова относительно Бориса Пиотровского говорится, что он будет курировать спорт и культуру: это не перекрывает всего поля, которым занимался Кириллов. В частности, не ясна судьба Управления по садоводству и огородничеству. Комитет по природопользованию, по данным «Фонтанки», по крайней мере временно, сменит куратора и перейдет вице-губернатору Николаю Бондаренко.



Однако и оставшегося начинающему вице-губернатору хватит вполне. Как уже говорилось выше, еще в комитете Пиотровскому пришлось курировать концертную деятельность, театры и музеи. Так совпало, что именно в этот период во время второй волны пандемии по всем фронтам в городе разгорелись скандалы. В ноябре в Ледовом состоялся масштабный концерт Басты, который согласовали в комитете; после распространившихся в сети видео толпы без масок, не соблюдавшей дистанцию, концертную площадку оштрафовали почти на полмиллиона рублей. В конце года введенным антикоронавирусным ограничениям сопротивлялись крупные театральные площадки.



Одновременно Смольный решил ответить положительно на просьбу митрополита Варсонофия передать в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 100 лет нежилые помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, расположенного на втором этаже Благовещенской церкви. Конфликт Музея городской скульптуры и представителей Церкви, вылившийся уже в публичную дискуссию о возможностях и способностях обеих сторон сохранять культурное наследие, Пиотровскому предстоит решать уже как вице-губернатору.



«Очень многим хочется говорить об этом как о конфликте, но я отношусь к этому как к сложному проекту по модернизации и новому витку жизни Музея городской скульптуры, — рассказал будущий вице-губернатор «Фонтанке» 15 января. — Я абсолютно уверен, что тема в ближайшее время исчерпает себя, когда мы придумаем, как будем развивать музей: мы ищем подходящие помещения, чтобы отреставрировать их — вот, собственно, и все» (более подробный разговор с Борисом Пиотровском вскоре читайте на «Фонтанке»).



Комитет по физкультуре и спорту, в свою очередь, все еще пытается переварить результаты проверки Контрольно-счетной палаты, которая нашла инструктора по плаванию без бассейна и проблемные расходы на реагенты: всего, по мысли контролеров, в бюджет хорошо бы вернуть больше миллиарда.



Главный по приватизации



Назначение Сергея Дрегваля — история более линейная, и замена, что называется, «по позиции»: вместо одного тарифно-энергетического вице-губернатора на поле выпускают другого. Напомним, предшественник Дрегваля Максим Шаскольский перебрался в Москву, на руководство Федеральной антимонопольной службой. Есть разные мнения насчет того, что сыграло большую роль — его успехи на ниве замедления петербургских тарифов или близость к структурам Ковальчуков через ПСК, которой он раньше руководил.



О том, что Сергея Дрегваля «ведут» на кресло вице-губернатора, «Фонтанка» писала в ноябре, когда он стал профильным советником Александра Беглова. Человек он для Петербурга новый, профессиональная карьера познакомила его с разными регионами, успел он недолго поруководить и «Оборонэнергосбытом». Последние шесть лет был гендиректором «Россети Урал» (это публичное название ОАО «МРСК-Урал»); в перечне аффилированных лиц этой компании на 31 декабря он значился как выбывший член совета директоров на основании заявления от 17 ноября — именно тогда стало известно о его переезде в Петербург. На ту же дату он являлся членом совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания».



На прежнем месте работы Дрегваль отличился жесткой риторикой по части возврата долгов. В частности, запомнилась его публичная борьба со сбытовыми компаниями группы МРСЭН, чьему руководству впоследствии были заочно предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.



Должность советника губернатора, судя по всему, изначально воспринималась как переходная, два месяца здесь Дрегваль оформлял документы и знакомился — в ранге советника — с «подведами» комитета и другими ведомствами Смольного. Какой-то подробной характеристики от тех, кто уже успел с ним поздороваться в Петербурге, «Фонтанка» не получила, до публичности Бориса Пиотровского ему далеко. Штрихи такие: родился в Джанкое в 1971 году, в детстве мечтал стать военным летчиком, окончил музыкальную школу с отличием. Не женат, трое дочерей. Недвижимости в Петербурге нет. Машина — BMW X5 — была, но продана. Любит музыку — от классики до тяжелого рока. Не обходит спортивный зал.

