Иномарки, завышение цен и инструктор по плаванию без бассейна. КСП насчитала нарушений в комитете по спорту и в дирекции на сотни миллионов

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о результатах проверки дирекции по управлению спортивными сооружениями, а также комитета по физической культуре и спорту. С ними ознакомили экономическую полицию.

В дирекции по итогам 2018–2019 гг. и части 2020 года выявлено не менее 350 нарушений на общую сумму 439,3 млн рублей, сообщало ведомство 15 декабря. «Учреждением необоснованно завышены показатели исполнения государственных заданий, в связи с чем сумма субсидий, подлежащая к возврату в бюджет за 2018–2019 годы, составила порядка 1,155 млрд рублей», — отчиталась палата.



В частности, более 40 млн направили на цели, не связанные с выполнением госзадания: капремонт объектов, на которые уже выделялись средства по другой статье; на уборку помещений, которые арендовали и использовали сторонние организации; на покупку 9 автотранспортных средств (Kia Optima, Toyota Camry, Ford Transit) вместо оборудования для тренажерного зала; на оплату ГСМ и услуг по страхованию.

Кроме того, необоснованно завышалась штатная численность работников дирекции: включались должности для функционирования объекта, который отсутствует на балансе учреждения, а также позиция инструктора по плаванию на спортивном объекте, в котором отсутствует бассейн. Все это привело к завышению расходов на фонд оплаты труда на 427,7 млн рублей и «может повлечь неправомерные расходы в 2020 году в общей сумме 206,2 млн рублей в случае непринятия мер по приведению размера фонда оплаты труда в соответствие с нормативными правовыми актами». При этом дирекция не размещала информацию о сотне вакансий, не подбирая специалистов. Завышалась стоимость услуг на ежедневную генеральную уборку на объектах учреждения.



У КСП возникли вопросы и к госзакупочной кампании дирекции, где обнаружилось необоснованное завышение цен в договорах на 58,7 млн рублей. Принимались и оплачивались работы, которые не соответствовали условиям контрактов: среди таких товаров, кстати, упомянут «гипохлорит натрия» — реагент для бассейнов, об удивительных ценовых и уголовных приключениях которого «Фонтанка» неоднократно писала. Попадаются курьезы: «возмещены расходы по командировке водителя, который, согласно представленным документам, один был направлен в Финляндию для участия в семинаре, на который приглашались директора спортивных школ»; командировка состоялась в ноябре, семинар — в октябре. Кроме того, в 2019–2020 годах заключались договоры с подрядчиками, чьи учредители оказывались партнерами сотрудников дирекции, — всего более чем на 56 млн рублей.

Со стороны комитета по спорту КСП также нашла не менее 30 нарушений на 390 млн — как раз необоснованное завышение субсидий. «Результаты контрольного мероприятия показали низкую эффективность работы и управления учреждения по типу автономного», — подводят итог ревизоры и сообщают, что предложили комитету рассмотреть несколько вопросов: в частности, о возврате избыточной субсидии в бюджет и об изменении формы организации дирекции — с автономного учреждения на бюджетное.

