Утром 22 сентября чиновники и активисты обкатывали велодорожку на Фонтанке в рамках международной акции. Чистоту эксперимента не нарушало ничего, кроме кортежа дорожной полиции.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Утром 22 сентября набережная Фонтанки на пересечении со Старопетергофским проспектом пестрела велосипедистами и автомобилями ГИБДД. На прогулку в рамках акции «На работу на велосипеде» вышли три десятка человек: чиновники, представители дипломатических миссий. Присоединились и привычные к двухколесному транспорту горожане. Первые облачились в спортивные костюмы, вторые — в пальто, куртки и джинсы. С ними прокатилась и «Фонтанка», дважды получив удовольствие: в кои-то веки велополоса была полностью свободной от машин.



Чтобы увидеть не только финиш, но и старт прогулки, пришлось встать рано: сбор участников начался, когда стрелка часов едва перевалила за восемь утра. Корреспондент немного схитрил и отправился на акцию из редакции, что удобно: до места назначения — прямой путь по велополосе на набережной Фонтанки. Путь, не считая небольшого участка, перекрытого на ремонт, был более чем приятным: ни один незаконно припаркованный автомобиль (которые периодически приходится гонять с набережной) не попался по дороге, зато встречались водители двухколесного транспорта.

Собравшаяся компания из трех десятков человек пестрела велосипедами разных моделей и расцветок. Взгляд выхватывал чопперы, даже беговелы, и ярко-желтые заплетенные в косички волосы одного из участников. Такой компанией на велопрогулку еще не выбирались: кроме чиновников на Фонтанку вышли консулы и сотрудники дипмиссий Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Германии, Швеции, Чешской Республики и Эстонии, а также представители общественных организаций «Петербургское велообщество», «Велосипедизация Петербурга», «ВелоПитер» и клуба Iron Wheels.



Перед стартом для новичков провели инструктаж по велосигналам: рука вверх — стоп, рука вправо и влево — намерение свернуть в соответствующую сторону. Задние фонарики попросили переключить с мигающего режима. Построение — по парам, за разделительную полосу не заезжать. Обгон запрещен, скорость передвижения «комфортная»; если колонну поделит красный сигнал светофора, процесс скоординируют опытные участники прогулки.

Поездка обещала пройти без накладок: гарантом выступали сотрудники ГИБДД, которые возглавляли колонну, одновременно сгоняя потенциальных автомобилистов-нарушителей, и замыкали процессию. На беззвучном режиме работали мигалки. Знакомый корреспондента «Фонтанки», который засек его оранжевый — в цвет редакции — шлем, хотел было остановиться для приветствия, но ему помешали «окрики» спецсигналов ГИБДД.

Двухколесную часть процессии возглавили профильные чиновники Смольного: председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин в яркой красной кофте и шортах и глава комитета финансов Алексей Корабельников в более сдержанном сером. Для последнего ведомства велополоса на Фонтанке тоже «родная»: её в рамках проекта соучастного проектирования «Твой бюджет» разметили в 2017 году. Правый ряд набережной, напомним, периодически приходится защищать от попыток автомобилистов вернуть себе территорию.



Генконсул Швеции Ева Сундквист, которая ехала впереди корреспондента, судя по всему, чувствовала себя совершенно естественно в пальто и обуви с небольшим каблучком. Впрочем, использование велосипеда в качестве транспорта для нее привычно даже в зимнее время. Пару ей составил и.о. директора Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков. Он предпочел облачиться в спортивную одежду. Глава ГЦУП и генконсул оживленно беседовали всю дорогу и, по признанию последнего, успели подружиться.

Самому корреспонденту тоже повезло: ему в попутчики достался представитель петербургского велообщества Егор Костевич. По пути обсудили проблему использования велополосы в Петроградском районе. Там, по сравнению с набережной Фонтанки, ситуация на порядок хуже: по большей части использовать этот объект инфраструктуры по назначению вовсе затруднительно из-за припаркованных машин. От констатации перешли к мечтам: Костевич вспомнил, что в ряде стран компании обустраивают для сотрудников душевые.

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Когда процессия финишировала на Замковой улице, корреспондент поинтересовался у представителей Смольного, имеется ли в «Невской ратуше» душ. «Нет. Может, где-то и есть, но мы не знаем», — посетовала сотрудница комитета финансов. Когда участников созвали позировать на общем фото, журналист внезапно вспомнил, что его место — по другую сторону объектива, и успел заснять всю компанию.



Уже на пресс-подходе Алексей Корабельников признался, что некоторое время не мог купить велосипед из-за ажиотажа: пандемия коронавируса в городе снизила автотрафик, а спрос на двухколесный транспорт, напротив, взлетел. Глава КРТИ Андрей Левакин обнадежил: через год в городе может появиться первый велосветофор. Правда, с оговоркой — для этого на улицах должно прибавиться и велосипедистов, и, соответственно, конфликтов между ними и автомобилистами. Последовательность именно такая: больше велосипедистов — больше для них условий, не наоборот.

К хорошему быстро привыкаешь, но на обратном пути в редакцию кортежа ГИБДД уже не было. Так что на отрезке от Белинского до Аничкова моста пришлось привычно покидать велополосу и объезжать машины, у которых своя ежедневная акция: «На работу на автомобиле, а припарковать его можно где угодно».

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

