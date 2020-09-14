«Я просто хочу заниматься культурой на более высоком уровне». Борис Пиотровский — о своем назначении

Борис Пиотровский



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»



О назначении издателя и продюсера, сына директора Государственного Эрмитажа Бориса Пиотровского заместителем председателя городского комитета по культуре стало известно 14 сентября. В этот же день он был представлен сотрудникам. «Фонтанка» задала ему несколько вопросов о том, что он считает нужным улучшить в работе комитета и как отреагировал на госдолжность его отец.

— Борис Михайлович, несколько вопросов, первый из которых самый очевидный: зачем вам это?

— Я всю жизнь связан с культурой, для меня очень важна культура Санкт-Петербурга, и когда мне Константин Эдуардович [Сухенко] предложил такую должность, — для меня это стало большой честью и ответственностью. Я просто хочу заниматься культурой — вот, собственно, и все.



— Ну, вы же ей и занимались.

— На более высоком уровне, скажем так.

— В связи с новой должностью вам придется отказаться от бизнеса. Как вы намерены поступить?

— С издательством «Арка» все будет прекрасно, оно будет существовать, свои доли я уже передал своим партнерам, и они будут дальше работать. Надеюсь, что вполне успешно.

— А вы с издательством в какой-либо другой форме остаетесь — президентом, например?

— Мы пока еще не рассматривали такой возможности, на сегодняшний день — нет.

— Вопрос, который я вынуждена задать, поскольку такова была первая реакция читателей на новость о вашем назначении. Вы же понимаете, что этот шаг будут рассматривать в контексте работы вашего отца и интересоваться, не первый ли это шаг к руководству Эрмитажем?

— Ну, это странный подход, любой шаг можно так оценивать, никак не могу это прокомментировать. Я устроился работать в комитет по культуре на высокую должность и собираюсь работать на пользу городу и культуре города. Это мои планы. Никак, никаким образом с Эрмитажем они не связаны.



— А Михаил Борисович как-то отреагировал на ваше решение? Вы с ним советовались?

— Михаил Борисович, конечно, знает все, что со мной происходит, — как и любой отец знает, что происходит с его сыном. Он меня поддержал в этом решении.

— Скажите, какие задачи перед вами поставили?

— Мы работаем с Константином Эдуардовичем на данный момент — собственно говоря, я как раз отвлекся на ваш звонок, и мы как раз обсуждаем деятельность комитета, зоны ответственности и все-все-все. Сегодня первый рабочий день.

— Что бы вы хотели изменить? Есть ли у вас свои представления, что можно улучшить в работе комитета?

— Вы знаете, культура — это такая сфера, с которой нужно быть аккуратным, чтобы что-то менять. Пока нужно сначала сохранить, а потом уже улучшать. Поэтому сначала я погружусь в деятельность комитета подробно, и потом мы уже будем смотреть, требуются ли какие-то улучшения или не требуются.

Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Справка:

Борис Пиотровский — младший сын директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, издатель и продюсер, основатель издательства «Арка», выпускающего интеллектуальную литературу и книги по искусству, и один из авторов проекта «Эрмитаж VR».

