Мы что, хуже ее сохраним? Хуже. Музей городской скульптуры ответил епископу Назарию о сохранности надгробий

Сотрудники Музея городской скульптуры на сайте учреждения 14 января опубликовали ответ на интервью наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария. Они напомнили, что вандализм в отношении надгробий в Благовещенской церкви в XIX веке происходил при участии духовенства лавры.

В интервью, которое вышло 11 января в газете «Санкт-Петербургские ведомости», Назарий озвучил свое мнение относительно Благовещенской усыпальницы Александро-Невской лавры, где в настоящее время располагается Музей городской скульптуры.



Священнослужитель заявил, что сейчас там «сохраняют осколки разбитых надгробий», которые «сотрудники музея называют артефактами». «Но ведь эти «артефакты» можно воспринять только как укор тому варварству, которое было совершено: когда не ценили предков, не оберегали «отеческие гробы». Разорили могилы, раскололи надгробия, перенесли надгробные памятники в то место, где праха усопших под ними нет, а теперь показывают их как музейные экспонаты. Это печальное свидетельство вандализма, а не красоты», — сказал епископ.

Он также коснулся темы сохранения могилы полководца Александра Суворова, которая является музейным предметом, но неотделима от Благовещенской усыпальницы.

«Часто приходится слышать странный вопрос: а что при передаче церкви будет с могилой Суворова, которая в ней размещена? Оставьте ее там, где она есть. Мы что, хуже ее сохраним? Или ее тоже нужно разорить? Александр Васильевич был верующим христианином и хотел упокоиться в храме, а не в музее», — сказал Назарий.

В своем ответе, подписанном «Служба музейных информационных систем», авторы озвучили недоумение относительно утверждения, что в пространстве Благовещенской усыпальницы экспонируются «осколки надгробий». Они напомнили, что основу экспозиции составляют подлинные надгробные памятники XVIII–XIX веков, большинство из которых сохранены в целости и расположены на своём историческом месте.



«Подлинное недоумение вызывает попытка епископа Назария связать музей с прискорбными фактами разрушения надгробий, имевшими место в прошлом. Обращаясь к многочисленным документальным свидетельствам, сохраняющимся в нашем архиве, мы можем с полной ответственностью утверждать, что наиболее масштабные разрушения надгробных памятников и деталей интерьера в Благовещенской усыпальнице пришлись на XIX столетие», — говорится в письме. В свою очередь, музей создавался в 1932–1939 годах, до этого усыпальница принадлежала церкви.

Авторы письма напомнили, что в 1830-е годы в ходе реконструкции нижнего храма усыпальницы было полностью уничтожено его оригинальное убранство Петровской эпохи, включая иконостас. В числе утраченных монументов, которые, обращают внимание авторы, были разбиты по распоряжению митрополита Серафима, надгробие принцессы А. И. Гессен-Гомбургской (урождённой Трубецкой) и надгробие Е. Д. Голицыной — оба работы выдающегося французского ваятеля Л.-К. Вассе, а также ещё 11 надгробий.



Во второй половине XIX века на надгробии Александра Нарышкина уничтожили скульптуры гения и плакальщицы, выполненные самим автором памятника Минину и Пожарскому в Москве И. П. Мартосом.

«Продолжать этот ряд можно долго, ведь в дни лаврского владычества над Благовещенской усыпальницей практиковалось не только прямое, но и косвенное уничтожение выдающихся памятников отечественного искусства. Так, на долгие годы было скрыто от человеческих глаз надгробие А. М. Голицына работы скульптора Ф. И. Гордеева. Этот блистательный монумент был замурован в стену усыпальницы», — говорится в письме. Его обнаружили только в 1930-е годы стараниями первого директора Ленинградского музея-некрополя (будущего Государственного музея городской скульптуры) Николая Успенского.

«Стоит особо отметить, что все указанные выше факты вандализма в XIX веке происходили при непосредственном участии духовенства Александро-Невской лавры. Более того, описанные события имели место, несмотря на многочисленные протесты со стороны членов Императорской академии художеств и ряда иных деятелей искусства и культуры того времени. Имея представление об этих фактах, нельзя не признать, что именно создание светского музея в стенах Благовещенской усыпальницы и в некрополях Александро-Невской лавры стало подлинным спасением для десятков уникальных памятников русской истории и культуры, созданных руками выдающихся отечественных и зарубежных скульпторов», — отмечают авторы.

